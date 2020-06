Kulajda, smažených sýr, hranolky a tatarka. Petr Malach si v Boskovicích na Blanensku zašel v pondělí na oběd do restaurace Slavia. Ani po týdnu, kdy už mohly restaurace otevřít po uvolnění opatření kvůli epidemii koronaviru, však nebyl podnik zaplněný jako obvykle. „Na oběd do restaurací v Boskovicích chodím pravidelně. Zatím je tam, kde jsem byl, zaplněno tak z poloviny, možná ze tří čtvrtin oproti normálnímu stavu. Lidé mají zřejmě stále obavy z nákazy nebo šetří,“ řekl muž.

Po dvou a půl měsících se v pondělí otevřely hospody a restaurace v Brně. Většina z nich byla zaplněná ze třetiny až z poloviny, řada hostů dala přednost obědu na zahrádkách. | Foto: Deník / Ondřej Požár

To, že se zákazníci vracejí do restaurací na polední menu pozvolna, potvrdila na jihu Moravy řada jejich provozovatelů. „Zatím jsme s tržbami za první týden asi na polovině toho, co bylo před epidemií. Provoz ovlivnily i ztráty části míst na sezení, kvůli dodržení předepsaných opatření,“ informovala provozovatelka hodonínského podniku Westy Restaurant Jana Westermairová.