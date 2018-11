Hotelová síť Marriott čelí skandálu. Hackeři ukradli data stovek milionů hostů

Na nepovolený přístup do databáze divize Starwood upozornila bezpečnostní aplikace. Následné interní vyšetřování prokázalo, že „neoprávněný uživatel zkopíroval a zašifroval část informací“. K databázi měli hackeři přístup již od roku 2014, tedy ještě předtím, než skupina Marriott International (MI) společnost Starwood odkoupila.

Ukradena byla data návštěvníků hotelů W Hotels, Le Méridien, Four Points a Sheraton. Právě poslední jmenovaná značka má své pobočky i na území České republiky a Slovenska, konkrétně v Praze a v Bratislavě. Skupina MI se za únik dat omluvila a uvedla, že všechny zákazníky, jejichž osobní údaje se v databázi nacházely, urychleně kontaktuje.

Útočníci podle britské BBC získali přístup k „určité kombinaci“ některých z údajů, mezi které může patřit jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo pasu, datum narození, pohlaví či termíny příjezdu a odjezdu. Databáze podle MI obsahovala také část zašifrovaných údajů o platebních kartách. Společnost navíc nevyloučila, že hackeři mohli získat přístup i k šifrovacím kódům.

Marriott values our guests and understands the importance of protecting personal information. For more information on the Starwood guest reservation database security incident, please visit https://t.co/NWd6Dg2oOQ.