Podobná situace v jeho případě není neobvyklá. Druhou práci mezi zkouškami, cvičením a vystoupeními dělat musí, aby uživil rodinu se dvěma dětmi. „Není zbytí. Ve filharmonii pobírám plat pětadvacet tisíc korun v čistém. S tím vyjít je nemožné,“ vysvětluje Jírů.

Spočítal si, že kdyby jídlo rozvážel na plný úvazek, vydělá si možná i dvakrát víc než jako profesionální hudebník s vysokou školou. „Přitom na takovou práci nepotřebuji žádné vzdělání ani talent, stačí řidičák,” srovnává.

Hudbu studoval i v německých Drážďanech. V jihočeském souboru působí sedmnáct let. „Celý život jsem cvičil na housle pět až šest hodin. Není to zadarmo. A plat mám deset tisíc pod průměrnou mzdou, nižší než učitel. Třeba v Německu by to bylo nepředstavitelné,” ví.

Dodává, že podobně jsou na tom jeho kolegové, jimž ani obrovský talent nestačí, a také mají dvě až tři zaměstnání.