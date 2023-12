Hovězí z Afriky kupují Češi ochotněji. Hrozí nám konec, varují domácí zemědělci

Evropská komise představila reformu pravidel pro přepravu živých zvířat. Nadšení z něj nejsou ochránci zvířat, ani zemědělci. První skupině pravidla přijdou nedostatečná, chovatelé zase upozorňují na to, že je to další hřebíček do rakve konkurenceschopnosti proti levnější produkci z jiných kontinentů. Upozorňují, že domácí spotřebitel chce hlavně nízkou cenu, bez ohledu na kvalitu. Musejí proto hledat jiná odbytiště a bez prodejů do jiných zemí se neobejdou.