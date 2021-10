Za hraní mobilních her mu platí. Musíte si udržet vášeň, říká tester

Teenagerům to může znít jako vysněné zaměstnání. Testování mobilních videoher. Marek Mundl kmital svými prsty na mobilech a tabletech pět šest hodin v pracovní době den co den. Zkoušel střílečky z pohledu první osoby, ale i kratší „klikačky“ a další žánry déle než dva roky. Jako herní tester brněnského studia Madfinger Games, jednoho z největších vývojářů mobilních her v České republice. „Ve volnu pro zábavu paříte videohry kvůli zážitku, při testování se je snažíte takzvaně rozbít. Abyste zachytili případné chyby a nesmysly,“ přibližuje čtyřiadvacetiletý muž.

Jihomoravan Marek Mundl má zkušenost jako herní tester. Pracuje v brněnském studiu Madfinger Games, které vyvíjí mobilní videohry. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

A že při náročném vývoji hry, který trvá od několika měsíců až zhruba po rok, může tester objevit i legrační chyby. „Například když ve hře váš hrdina vypadá, že místo běhu proplouvá podlahou,“ usmívá se. Práci však musí brát zodpovědně, vždyť výsledek oslovuje miliony lidí z celého světa. Dosud nejúspěšnější kousek z dílny studia je Dead Trigger 2, kde střílíte zombíky. Titul si stáhlo 110 milionů hráčů. Světem otřásl seriál Squid Game. Lidem ukázal děsivou finanční situaci Korejců Přečíst článek › Mobilní hry se v lecčem vyrovnají těm počítačovým či konzolovým. Videoherní průmysl je v České republice celkově na vzestupu. Přesto rodiče rodáka ze Strážovic na Hodonínsku docela udivilo, že hraje hry a dostává za to zaplaceno. „Na brněnské technice mi nevyšlo studium. Zkusil jsem tedy videoherní průmysl, hry mě bavily od dětství. U pohovoru mi pomohla dobrá angličtina a zvládl jsem i zkoušku, kdy jsem poprvé cíleně hledal chyby ve hře,“ vrací se Mundl k začátku u firmy. Skříň plná mobilů V brněnském studiu mají testeři vlastní koutek se skříněmi zaplněnými mobily a tablety. „Hry zkoušíme na různých zařízeních, od těch nejlevnějších až po ty, které společnosti teprve uvedou na trh, a nejvýkonnější. Abychom obsáhli co největší spektrum telefonů a měli jistotu, že hra na nich poběží, jak má,“ popisuje. Herní tester je součástí vývoje prakticky od samého začátku. Dle hesla Čím dříve se s testováním začne, tím lépe. Zjednodušeně to pak v praxi funguje tak, že designér hry navrhne její podobu, programátor návrh aplikuje, „stvoří“ hru a tester celý tým ujistí, že se postupuje dobře. „Jste v kontaktu se všemi odděleními vývojářů a můžete vidět celý proces, jak se nápad stane součástí hry. Jako tester se ale musíte vžít i do role zákazníka a ostatní upozornit, že něco ve zkoušené hře kazí zážitek. Výsledek má lidi pobavit, něco jim přinést,“ konstatuje Mundl. Nejslavnější muž TikToku: Khaby se proslavil mlčením a výmluvným gestem Přečíst článek › Problém pro něj nastal za pandemie, práce z domova mu nevyhovovala. „Z očí do očí se mi s lidmi jedná lépe. Hned jak byla možnost vrátit se do studia, tak jsem naklusal,“ směje se. Udržet si vášeň O práci testera hovoří jako o dobrém odrazovém můstku pro další výzvy v oboru. Mluví ze zkušenosti, před nedávnem v Madfinger Games postoupil na jednoho z designérů her. „Je to přechod na začátek vývoje hry s tím, že s ostatními řešíte svou představu. Díky testování se na vývoj dokážu dívat jako na celek,“ vyzdvihuje. Tvrdá realita. Když potřebují něco skrýt, je pro mocné vypnutí internetu hračka Přečíst článek › Podle něj je nejdůležitější pro testera zůstat vášnivý pro hry. „Někteří lidé říkají, že nejrychlejší způsob, jak ztratit vášeň, je udělat si z toho práci. Musíte zvítězit a udržet si v první řadě vášeň, která vás k hraní dostala,“ uzavírá s tím, že sám umí přepnout své nastavení v hlavě a ve volném čase se i nyní s chutí ponoří do videoherního světa. Pokud by si měl jako fanoušek vybrat jednu oblíbenou hru, ukázal by na prvního Zaklínače. Byť ten nevyšel na mobily, ale počítače a konzole. Hra vychází z fantasy cyklu polského spisovatele Andrzeje Sapkowského, dostala dvě úspěšná pokračování. Příběh už jako seriál převedla na obrazovky i streamovací platforma Netflix. Madfinger Games

* Brněnská společnost zaměřená na vývoj mobilních videoher, jedna z největších v ČR

* Má více než 50 zaměstnanců, z toho čtyři jsou herní testeři

* Od roku 2010 vydala celekm jedenáct titulů (Samurai, Samurai 2, Shadowgun, Shadowgun DeadZone, Dead Trigger, Dead Trigger 2, Unkilled, Monzo, Monzo VR, Shadowgun Legends, Shadowgun War Games)

* Dosud nejstahovanější hrou je zombie střílečka Dead Trigger 2, kterou si stáhlo 110 milionů hráčů



