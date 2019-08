Kromě sucha decimují pole na jižní a střední Moravě hraboši. „V zasažených regionech se vzniklé ztráty na výnosech pohybují v rozsahu 30 až 50 procent,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Sežerou i nakazí

Škody jsou hlavně na obilovinách. „S postupující sklizní lze očekávat přesun hrabošů i na další plodiny,“ obává se Bílý. Sedláci podle něj mohou přijít i o brambory, cukrovou řepu či kukuřici. Dalším nebezpečím je možnost přenosu různých nebezpečných chorob na člověka. „Dostupnými studiemi byl prokázán jejich negativní vliv na zdraví obyvatelstva,“ prohlásil Bílý. Hraboš polní tak může stát třeba za rozšířením tularémie, leptospirózy, klíšťové encefalitidy či toxoplazmózy.

Běžná opatření jsou na hlodavce krátká, z rozoraných pozemků se snadno přemístí do sousedství. V některých lokalitách je proto nově lze hubit pesticidy zvanými rodenticidy. „V nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterým je na omezenou dobu plošná aplikace povolena, jsou stanovena konkrétní omezení a bezpečnostní pokyny k aplikaci eliminující rizika z jejího použití,“ vysvětlil Bílý.

Plán na trávení hrabošů se ale nelíbí ornitologům. O život podle nich přijde mnoho dalších živočichů i ptáci, kteří se hlodavci živí. „Pozření otrávených hrabošů ohrožuje i psy a kočky,“ uvedl Václav Zámečník z České společnosti ornitologické.

Sedláci v zasažených oblastech chtějí přesvědčit úřady, aby jim kvůli invazi hrabošů změkčily pravidla pro získání dotací. „Chtěli bychom jít cestou zjednodušení podmínek,“ řekl Deníku předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.

Rozhodne zima

Podle farmářů letos plošné rozšíření malých škůdců do dalších částí Česka nehrozí, v příštím roce by však mohla být situace horší. Záležet bude na počasí. Chlupatým nenasytům škodí mrazy. „Jestliže ale bude slabá zima, může dojít k tomu, že to příští rok zasáhne celou republiku,“ dodal Šebek.