Hradecké letiště by mohlo přijímat letadla z Pardubic

Pardubické letiště bude opravovat pojížděcí plochy. Část provozu by mohli převzít v Hradci Králové.

Modernizace pardubického letiště je v plném prouduFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

V poslední době si lidé v okolí hradeckého letiště stále častěji stěžují na hluk z vrtulníků. K nim by se na podzim měl přidat i hluk leteckých motorů. Ne však na dlouho. Pardubické letiště, odkud se létá do Londýna, se totiž připravuje na výluku a hledá prostor, kde by mohly letecké společnosti po dobu odstávky, která má přijít v říjnu a listopadu, přistávat. Jednou z možností je letiště v Hradci Králové.

Letiště v Pardubicích, na kterém kromě výcviku vojenských pilotů funguje mezinárodní civilní letiště provozované společností EBA, je vojenské.

Společnost EBA vlastní ze dvou třetin město Pardubice, z jedné třetiny Pardubický kraj.

Samotné letiště a jeho technické zabezpečení však stále provozuje armáda. A ta se na konci letošního roku chystá na opravy pojížděcích ploch.

Letiště kvůli tomu nebude moci přijímat letouny.

„Oficiální potvrzení plánované rekonstrukce jsme od armády obdrželi teprve minulý týden a na jeho základě nyní začínáme jednat. Musíme oslovit jak letecké společnosti, tak další letiště v republice, zjistit a porovnat parametry možných záložních letišť, seznámit se se všemi možnostmi,“ říká ředitelka EBA Hana Šmejkalová.

Problém není s letadly, ale s cestujícími

„S hradeckým letištěm už jsme o možné spolupráci a parametrech jednali. Chtějí nám vyjít vstříc a pro nás by to díky blízkosti byla možnost určitě zajímavá i z hlediska nákladů. Jednat ale budeme i s dalšími letišti,“ dodává.

Plocha královéhradeckého letiště těžkým dopravním letadlům vyhovuje. Horší by to však bylo s odbavením cestujících.

„Mohu potvrdit, že s pardubickou stranou začala jednání o této možnosti. Teď budeme pracovat na tom, co je v našich silách,“ uvedl ředitel hradeckého letiště Vladimír Griga s tím, že jednání jsou zatím na svém počátku.

„Další jednání také záleží na postoji leteckých společností, zda by hradecké letiště akceptovaly. Dovedu si představit, že by sem letadla, kterých by bylo několik týdně, létala a odbavení by probíhalo v Pardubicích. Ale všechno záleží na dalších jednáních,“ dodal ředitel Vladimír Griga.

Kolika letů by se případné opatření dotýkalo, zatím známo není. Správa vojenského letiště Pardubice zatím o opravách nechce podávat informace.

„Avizované období spadá do zimní sezóny, která v této chvíli ještě není rozvržena. Určitě se ale dotkne linky do Londýna, která létá pravidelně dvakrát do týdne,“ uzavírá Hana Šmejkalová.