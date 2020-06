Česká a slovenská vláda se dohodli na otevření hranic od dnešní půlnoci, dopravci ale zatím své spoje mezi oběma zeměmi vypravit nemohou.

Ilustrační snímek. Regiojet. | Foto: Deník / Lukáš Ivánek

Důvodem je nařízení slovenského ministerstva dopravy ze začátku pandemie, které zakazuje provoz přeshraniční pravidelné dopravy. „Rádi bychom vyjeli co nejdříve, ale není to možné. Ještě jsme se dnes dotazovali a zákaz stále platí,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Pokud dojde k odstranění zákazu, je podle něj RegioJet připraven první spoj už pátek do Košic.