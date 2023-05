Vládní balíček, který má za úkol snížit schodek rozpočtu, v sobě ukrývá i plán zvýšit spotřební daň na tvrdý alkohol. Lihovarníci tento krok nechápou a poukazují na to, že se kvůli tomu rozroste černý trh s alkoholem. Podle nich by se mohla opakovat situace z doby před deseti lety, kdy při takzvané metanolové aféře zemřelo na otravu načerno vypálenými lihovinami 47 Čechů.

Zvýšení DPH na alkohol by mohlo posílit černý trh a hrozí, že se znovu bude opakovat metanolová aféra. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Lihovarníci krituzují před nedávnem představený plán změny spotřební daně na alkohol. Podle nich nenapravuje základní nedostatek současného systému, v němž je na víno, pivo a lihoviny uvalena různě vysoká daň. Varují, že uvažované vyšší odvody do státní kasy přinesou úrodnou půdu pro černý trh s tvrdým alkoholem.

Spotřební daň na lihoviny by podle plánu vlády měla v příštím roce stoupnout přibližně o 32 korun na litr čistého alkoholu. Je to o deset procent víc, než je současná sazba, která činí 322 korun na litr. „Tento krok vnímáme jako likvidační. Uvažované zvýšení v příštím roce však není konečné. Do roku 2027, kdy by se mělo uskutečnit poslední zvýšení, se dostaneme na nějakých 44 procent,“ uvedl tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald.

Upozornil přitom na fakt, že už po posledním zvýšení daně u tvrdého alkoholu unie pozoruje větší zájem o pálení načerno. Jako příklad uvedl srovnání s kupovanou a podomácku vypálenou slivovicí. „U slivovice, která má 50 procent alkoholu, je dnes spotřební daň zhruba 80 korun. A pokud se zvedne o uvažovaná procenta, tak se už přehoupneme přes sto korun. Reálně by tak mohla jedna lahev slivovice v příštích měsících poskočit až o 50 korun,“ doplnil Gottwald.

Podle tajemníka Unie destilatérů případné zvýšení spotřební daně ohrozí nejenom střední a velké podniky, ale také pěstitelské palírny, a tím pádem i ovocnáře, protože bude menší zájem o ovoce. „V současné době je na území České republiky kolem 500 pěstitelských palíren. A pokud dojde ke zvýšení daně, polovina jich zanikne. A to bude mít dopad i na české sadaře. Navíc se tím ještě více posílí černý trh a hrozí, že se znovu bude opakovat metanolová aféra,“ varoval Gottwald.

Hrozba domácího pálení

S jeho slovy však ve všem nesouzní předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. „V domácích podmínkách se pálenky pálit nesmí. Ten, kdo chce mít vlastní kořalku, musí své ovoce svěřit některé z palíren s povolením od Ministerstva zemědělství. Ty mají poloviční daň a myslím, že je to neohrozí. Naopak by právě zvýšená cena lahve v obchodě mohla lidi přivést právě k tomuto způsobu pálení,“ vysvětlil Ludvík. Jedním dechem však doplnil, že hrozba, že Češi budou více inklinovat k podomácku páleného alkoholu, existuje.

Místo nižšího zájmu o pěstitelské pálení má však Ludvík strach o dodavatelské smlouvy do velkých lihovarů. „Pokud se u nich sníží poptávka po pálenkách, logicky se sníží i poptávka po ovoci. Z toho mám větší obavy,“ doplnil Ludvík.

Kritika výrobců

Že se nový daňový balíček dotkne i velkých hráčů na českém lihovarnickém trhu, připouští i generální ředitel společnosti Stock Plzeň – Božkov a viceprezident Unie výrobců a dovozců lihovin Jan Havlis.

„Nesouhlasíme s opatřeními navrhovanými vládou, která ignoruje doporučení Národní ekonomické rady vlády i odborníků z řad zdravotnictví, protěžuje jeden typ alkoholického nápoje před druhým a naprosto opomíjí fakt, že alkohol je jen jeden. Ačkoliv bylo během setkání s novináři uvedeno, že chce odstranit absurdity v daňovém systému, tento největší paradox navrhuje ještě prohloubit,“ zkritizoval Havlis.

Podle něj existuje v Česku extrémní nerovnováha v tom, jak se daní víno a pivo a jak jsou daněny lihoviny. Takto nastavená daňová politika je dle něj neefektivní, dlouhodobě zvyšuje zejména spotřebu nejlevnějšího vína ze zahraničí a stát přelivem spotřeby mezi kategoriemi s různým zdaněním přichází o plánované příjmy do státního rozpočtu.

„Kdyby byla spravedlivě uvalena stejná spotřební daň na jednotku 100procentního alkoholu ve výši například 0,3225 koruny, tedy asi 0,4 koruny za jeden gram alkoholu, mohlo by takové opatření přinést do státního rozpočtu zhruba 20 miliard korun,“ navrhl ředitel Stocku.

Zdůraznil navíc, že alkohol je jen jeden a není důvod dělat v daňovém zatížení rozdíly, natož je prohlubovat. „Vláda by měla mít odvahu přijmout kroky, které postupně povedou k narovnání této nerovnováhy a nastavení spravedlivého podnikatelského prostředí s férovými podmínkami pro všechny subjekty,“ doplnil Havlis.