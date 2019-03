Huawei zažaluje americkou vládu. Vadí mu zákaz používat jeho výrobky

Čínská telekomunikační společnost Huawei se chystá zažalovat vládu Spojených států za to, že zakázala federálním agenturám používat její výrobky. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to dnes napsal server listu The New York Times (NYT).

Finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou, kterou loni v prosinci zadržely kanadské úřady a která nyní čeká ve Vancouveru na řízení o vydání do USA, už dnes zažalovala kanadskou vládu, pohraniční službu a federální policii. Fischer chce pozvat Kellnera do Senátu, aby promluvil o spolupráci s Huawei Přečíst článek › Kanadské úřady podle ní závažným způsobem porušily její občanská práva, když ji zadržely a tři hodiny prohledávaly a vyslýchaly, aniž ji informovaly o skutečných důvodech zadržení a jejím právu nevypovídat a mít obhájce. Pro Washington je hrozbou Společnost Huawei je v USA vnímaná jako hrozba pro národní bezpečnost. Mengová, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Huawei Žen Čeng-feje, byla zatčena na žádost Washingtonu. Ten ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a z podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Boj proti Huawei je zbytečný. Čína může sítě sledovat i bez něj, tvrdí experti Přečíst článek › „Zaprvé mám námitky proti tomu, co USA udělaly. Tento typ politicky motivovaného počínání je nepřijatelný,“ odmítl Žen Čeng-fej v polovině února v rozhovoru pro BBC uváděné důvody pro své zadržování své dcery. Její zatčení je podle jeho slov motivováno politicky. Současně zdůraznil, že Spojeným státům Huawei nepodaří zničit. Před používáním softwaru i hardwaru společnosti Huawei v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Na začátku února firma Huawei adresovala především NÚKIB, ale i vládě dopis, v němž požadovala upravit nebo zrušit varování před svými technologiemi. Společnost oznámila, že je připravena bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Za zatčením mé dcery stojí politika. USA nás nezničí, řekl zakladatel Huawei Přečíst článek ›

