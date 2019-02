Hudební sál vonící novotou naplňující se prvními tóny. Taková představa dlouho plánovaného Janáčkova kulturního centra se může posunout kupředu dřív. Autoři původního návrhu budovy, architekti ze společnosti Atelier M1 totiž pravděpodobně stáhnou žalobu na město kvůli porušení autorských práv. O svém kroku informovali v pondělí.

Stavba centra má totiž pokračovat podle jejich původního návrhu. „Věříme, že žalobu stáhneme v řádu jednotek týdnů. I my máme zájem na tom, aby v co možná nejkratší době Janáčkovo kulturní centrum vzniklo,“ uvedl za ateliér architekt Pavel Joba.



Město společnost zažalovala poté, co loni na podzim tehdejší vedení města představilo zcela nový návrh Janáčkova kulturního centra. Druhou podobu budovy vypracovali zástupci sdružení Studia Konior, Nagata Accoustic, Architekti Hrůša a Ateliér Brno.



Nový návrh však neodpovídal již vydanému územnímu rozhodnutí. „Byl o čtyři nebo pět metrů širší a o čtyři metry vyšší než platné územní rozhodnutí. Na již vydané územní rozhodnutí ale není možné postavit větší stavbu než dovoluje, i kdyby to bylo jen o milimetr,“ dodal Joba.



Kvůli nesouladu s již vydaným územím rozhodnutím mohla podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové trvat stavba sálu mnohem déle.



Ačkoliv původně zástupci města počítali s vybudováním centra mezi lety 2018 a 2022, zatím není přesné datu jasné. „Aby stavba začala letos není reálné. Nyní záleží na tom, že obě skupiny architektů jsou schopné se domlouvat na společném postupu. To se poslední dobou nedělo. S architektem Jobou třeba nikdo nekomunikoval, byť měl oprávnění dostávat veškeré informace. Proto jsme se dohodli, že bude komunikace intenzivnější,“ dodala primátorka.