Hutla: Odpovědná rozhodnutí stojí peníze, ale stojí za to

/ROZHOVOR/ Za zodpovědným chováním jsou rozhodnutí, která budou jako odpovědná hodnocena také v budoucnu. Může to být často těžká a vpravdě „Sophiina volba“, kdy všechna nabídnutá řešení mohou bolet. To říká Petr Hutla, člen představenstva a vrchní ředitel Československé obchodní banky. Banky, která se již před léty nekompromisně vzdala financování lukrativního zbrojního průmyslu. Majitele banky to stálo hodně peněz. „Ale bylo to správné rozhodnutí,“ zdůrazňuje bankéř.

MATADOR. Petr Hutla v ČSOB pracuje na různých pozicích už od roku 1993. Je absolventem ČVUT v Praze, je ženatý a má dvě děti. | Foto: ČSOB

Mohou se vůbec banky chovat společensky odpovědně? Mohlo by se zdát, že jde o ten nejtvrdší byznys, kde není místo na ohlížení se na jiné a kde nejdůležitější je zisk. Naopak. Banky si mohou vybírat, co budou podporovat. Jak jsme se kdysi vzdali zbrojního průmyslu, tak se nyní přísně díváme také na výrobu energie. V České republice je více než polovina vyráběné energie závislá na uhlí. Vyrobenou energii pak ale částečně exportujeme. Musíme proto hledat k tomuto odvětví odpovídající přístup. Zisk ČSOB klesl o patnáct procent. Vydělala 11,5 miliardy korun Přečíst článek › Po roce 2023 budeme podporovat už jen tepelné elektrárny, stále velmi významné pro naše domácnosti, ne však těžbu uhlí. Se stejnou odpovědností podporujeme naopak zdroje, které by měly ty škodlivé nahradit. Stejně tak se chováme k hernímu průmyslu, ze zásady nepodporujeme on-line hry. Podobná rozhodnutí stojí majitele několik set milionů korun ušlého zisku. Naším cílem je ale přesto dělat taková rozhodnutí, která dlouhodobě vedou ke zlepšení situace v životě společnosti obecně. Kde banka také pomáhá

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Nadace Charty 77 Konto Bariéry

Nadační fond Mathilda

Nadační fond Rozum a Cit

Česká asociace paraplegiků

Sdružení Linka bezpečí

… a mnoho dalších Chováte se vy sami jako instituce šetrně k přírodě? Bez pochyb. Ekologické aktivity oceňují a požadují zvláště mladší kolegové, a to zcela chápu. Aktivit máme skutečně mnoho. Za všechny bych rád vybral tu, která nás čeká. V příštím roce otevřeme v Praze-Radlicích novou budovu, kde jsou mimo jiné hlubinné zemní vrty (bude jich celkem 179), jejichž prostřednictvím budeme vytápět ekologicky nejen novostavbu, ale i stávající objekt centrály. Dojde k další úspoře energií. ČSOB podporuje regiony. A to nejen slovy, ale skutečnými činy. V Deníku se naši čtenáři mohli seznámit, s jakými konkrétními projekty u nich „doma“ je již vaše banka spojená. Budete v tom pokračovat i letos? Určitě, letos jsme již regionálním projektům společně s veřejností přispěli více než čtyřmi miliony korun a aktuálně probíhá druhé, zimní kolo. Naším záměrem je, aby se místní komunity samy aktivně zapojily a pokusily se upoutat pozornost veřejnosti. Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Na našem webu si tak může každý prohlédnout projekty, na které se vybírají peníze od veřejnosti. Češi pomalu utíkají od velkých bank k malým, usnadňuje jim to nový zákon Přečíst článek › Platí heslo: čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte. A podle toho, které projekty nasbírají nejvíce peněz, tedy je veřejnost chápe jako ty nejlepší, dostanou peníze od nás. I v zimním kole rozdělíme minimálně dva miliony korun. Na každý kraj to je sto padesát tisíc korun pro čtyři nejúspěšnější projekty. Sbírka od veřejnosti končí k 6. lednu, takže je ještě čas se na nabídku projektů podívat a přispět. K odpovědnému chování patří i podpora těch, kteří žijí s různým postižením. Pomáháte lidem s handicapem? Spojujeme se tam, kde je naše spojení užitečné a přináší přidanou hodnotu. A také společně s partnery projekty pomáhající lidem s handicapem připravujeme, navíc naše prototypy produktů pro handicapované aktivně testují. Mohu to ukázat na příkladu pomoci zrakově postiženým lidem. Mají velmi ztíženou situaci v době, kdy dochází obecně k rušení poboček a kdy se mnoho úkonů převádí do on-line světa. Ve spolupráci s lidmi, kteří tomuto postižení rozumějí, jsme vyrobili prototyp hlasového ovládání finančních operací mobilem. Nevidomí tak mohou dávat příkazy a zjistit dotazem zůstatek konta svým hlasem. Zajímavou akcí v době, kdy populace stárne, je on-line projekt vaší banky „Neztratit se ve stáří“. Oč přesně jde? Spolupracujeme s poradenským centrem Domova Sue Ryder, ve kterém již dvacet let odborníci pomáhají seniorům a jejich příbuzným v oblastech legislativy, paliativní péče a příspěvků na péči. Starají se také o seniory v domácnostech a zajišťují kvalitní péči trvale ležícím pacientům. Společně s nimi jsme právě spustili portál www.neztratitsevestari.cz se spoustou užitečných informací. A mimo jiné se účastníme projektu senzačních seniorů SenSen Konta Bariéry, který podporuje aktivní seniory. Cílem je změna představy a přístupu ke stáří v celé společnosti z „Nebát se stáří“ na „Užijme si stáří“! Češi chtějí stáří prožít aktivně a žít ve svém. K dětem se stěhovat nechtějí Přečíst článek ›

Autor: Redakce