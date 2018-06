Hybridy zvládnou jet i bez trolejí. V Teplicích začíná přeměna na bezemisní MHD

Nové trolejbusy budou jezdit na jedné lince místo autobusů.

MHD v Teplicích. Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Během letních prázdnin začne teplickými ulicemi jezdit pět nových trolejbusů ve žlutomodrých barvách, které budou schopné zajíždět i do míst, kam nevede trolejové vedení. Půjde zatím o zkušební provoz v rámci zaškolování řidičů. Do ostrého provozu na linky vyjedou tyto hybridní vozy od září. Nahradit mají jednu současnou autobusovou trasu.

Město za doplnění vozového parku pěti trolejbusy s bateriemi zaplatí téměř 80 milionů korun. Podle náměstka primátora Hynka Hanzy se ještě dolaďují trasy, po kterých budou nová vozidla jezdit. Kam všude budou hybridní trolejbusy zajíždět, netuší zatím ani jednatel teplické pobočky společnosti Arriva City Petr Havlík. „Kvůli novým vozům se musí přeškolit 12 až 15 řidičů z autobusových linek,“ přibližuje Havlík.

Kouzlo hybridních trolejbusů je v tom, že dokážou plynule přejít z trolejového napájení pomocí sběračů na pohon bateriemi, které se dobíjejí právě při jízdě na trolejích. Vše se děje automaticky. Při návratu na troleje je sice nutné vozidlo uvést do klidu, ale ven řidič nemusí. Zpravidla se využívá první zastávka pod trolejemi.

Trolejbusy s alternativním bateriovým pohonem dodá do Teplic firma Škoda Electric. Právě kvůli přídavným trakčním akumulátorům dokážou opakovaně vyjet do úseků bez trolejového vedení, a to až do vzdálenosti 10 km.

Uzavírky a objížďky nebudou problém

„Využití naleznou i při uzavírkách a zavádění objízdných tras,“ podotýká Hanza. „Naším cílem je snížit emisní zátěž ve městě,“ upozorňuje Hanza na jeden z hlavních důvodů, proč se vedení lázeňského města rozhodlo pro částečnou obnovu vozového parku. „Proto také v horizontu následujících pěti let plánujeme provozovat MHD pouze vozidly na elektrickou energii,“ dodává Hanza.

O nákupu hybridních trolejbusů rozhodli zastupitelé města před rokem. Tehdy se navrhovalo, že by mohly v první fázi jezdit na nově vytvořené lince č. 113 v trase z Hudcova přes nemocnici, hlavní nádraží, plaveckou halu, Šanov a Trnovany až na Anger. Vedoucí finančního odboru Roman Jodas v tom vidí úsporu peněz. „Výstavba nových tratí, zvláště do vzdálenějších míst jako je Hudcov, je drahá, proto hybridy. Řidič dojede na místo, kde končí troleje, sundá tyče a pokračuje dál,“ přibližuje Jodas. Další nová vozidla pro potřeby MHD by se měla v Teplicích objevit příští rok na jaře. Půjde o dva standardní a jeden velkokapacitní trolejbus.

Teplice v současné době nemají dopravní podnik, MHD zajišťuje pro město Arriva City. Teplice vlastní pouze vozový park a infrastrukturu, nemohly tak v minulosti žádat ani o dotace na koupi nových vozidel. Vše pořizovaly z vlastního rozpočtu. S výstavbou trolejbusového systému Teplice začaly v roce 1952. Tehdy také začaly diskuse o dalším používání tramvají, které tu do té doby jezdily. Jejich osud zpečetilo rozhodnutí tehdejší komunistické správy o tři roky později.