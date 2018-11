Hypotéka už je luxusem. Průměrná sazba v říjnu stoupla na 2,6 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték se v říjnu vyšplhala na 2,66 procenta ze zářijových 2,57 procenta. Zájem o hypotéky ani objemy zatím neklesly. Právě naopak. Lidé si v říjnu sjednali hypotéky v nejvyšších objemech za letošní rok. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu.

Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Letos v lednu byla na 2,28 procenta.

Během letošního října si do bank přišlo pro hypoteční úvěr 10 590 klientů, což je o 1437 více než minulý měsíc. Počet klientů je nejvyšší od června roku 2017.

V meziměsíčním srovnání vzrostly i objemy, které se v říjnu dostaly až na 24,3 miliardy korun. Je to o 3,5 miliardy korun více než v září. Objemy byly vyšší naposledy v listopadu 2017.

Rekord v objemu hypoték

“Zpracování žádostí o úvěr podaných na poslední chvíli před platností doporučení ČNB k ověřování bonity vedlo v říjnu k letošnímu rekordu v objemu sjednaných hypotečních úvěrů. Další vývoj na hypotečním trhu opět ovlivní ČNB. Není ani vyloučeno, že ještě letos může pokračovat ve zvyšování sazeb, což je hlavní faktor k otázce, zda se hlavní nabídkové sazby ustálí okolo tří procent či výše,” uvedl Josef Rajdl, hlavní analytik Fincentrum.

Pokles objemů i počtů uzavřených hypoték tak analytici očekávají až ke konci letošního roku. V říjnu banky ještě dokončovaly obchody, které nestihly uzavřít v září, tedy před začátkem regulace centrální bankou. Zájem o hypoteční úvěry podle něj klesne pravděpodobně v posledních měsících letošního roku, a to až o třetinu.

"Tento pokles prohloubí skutečnost, že průměrná úroková sazba naopak dále vzroste a přiblíží se úrovni tří procent. Důvodem je zdražování peněžních prostředků na mezibankovním trhu, kterými banky kryjí nově poskytované úvěry," uvádí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Historické minimum

Během desátého měsíce letošního roku se části hypotečního trhu srovnaly náklady na financování hypotečních bank s úroky, které bankéři účtují klientům. Podobná situace v České republice nenastala posledních deset let. V říjnu se výdělky finančníků z půjček na bydlení propadly na historické minimum. Hypoteční úvěry tedy budou pravděpodobně nadále zdražovat.

To se zcela jistě projeví i na bytovém trhu. Kupující financující nový byt pomocí hypotéky totiž dlouhodobě tvoří zhruba polovinu klientů developerů.

"Zpřísněná pravidla by však měla dopadnout zhruba na pětinu příjemců hypotéky, kteří na ni už nedosáhnou. Trh tak o tyto zájemce o vlastní byt, kteří ho většinou využívali pro vlastní bydlení, definitivně přijde," vysvětluje Evžen Korec, ředitel firmy Ekospol. Dodává, že hlouběji do kapsy budou muset sáhnout také ti, kteří zpřísněné podmínky i nadále splní. "Růst hypotečních sazeb jim totiž z rodinného rozpočtu odčerpá mnohem více, než dříve. A to když ne hned, tak určitě po vypršení současné fixační lhůty," uzavírá.