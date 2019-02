Hypotéky letí vzhůru. Lidé o ně ztrácí zájem, byl nejnižší za posledních pět let

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu dále stoupla na tři procenta z prosincových 2,91 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Loni v lednu byla na 2,28 procenta. Rostoucí sazby přilákaly do bank nejméně klientů za posledních pět let.

Do bank si letos v lednu pro hypotéku přišlo 4764 klientů. Meziměsíčně se snížil počet uzavřených hypotečních úvěrů o 1801. Objemy během prvního měsíce letošního roku klesly o čtyři miliardy na 10,93 miliardy korun. V meziročním srovnání je pokles ještě větší, a to o 5,5 miliardy korun. "V letošním lednu hypoteční trh téměř zamrzl. Bylo sjednáno nejméně úvěrů za posledních pět let. Jediné rostoucí veličiny v lednové statistice Hypoindexu jsou průměrná výše úvěru z důvodu nadále rostoucích cen nemovitostí a průměrná úroková sazba," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl. Objemy byly nižší naposledy v únoru 2014 a počty v lednu 2014. Malé byty v Brně neustále zdražují. Kvůli studentům i stěhování cizinců Přečíst článek › Hypotéky by podle něj nyní nemusely zdražovat tak rychlým tempem jako doposud. Česká národní banka na svých posledních dvou zasedáních nechala úrokové sazby beze změny. Odborníci odhadují, že ČNB letos zvýší úrokové sazby jen dvakrát. Loni centrální banka přistoupila na zvýšení sazeb celkem pětkrát. "Objem nových hypoték významně klesl ze dvou důvodů. Stále doznívá efekt předzásobení, kterého jsme byli svědky ve čtvrtém kvartále loňského roku, kdy bylo na trhu naopak velmi živo a trh se na nějakou dobu vyčerpal. Za druhé, začátek roku není sezonou hypoték, i v minulých letech byla poptávka spíše nižší. V součtu tyto okolnosti přispěly k extrémně nízkým výsledkům," řekl ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich. Trh se podle něj nejspíše začne zvedat s příchodem jara. Lidé ztratili zájem Leden prolomil psychologickou hranici tří procent, což se výrazně podepsalo na chuti lidí půjčovat si na vlastní bydlení. Hypotéky pro ně začaly být jednoduše drahé, doplnil hypoteční specialista společnosti ChytryHonza.cz Daniel Horňák. Rusnok: ČNB na trhu s byty něco skutečně dělá, vláda jen planě mluví Přečíst článek › Klienti tak podle něj zvolili vyčkávací taktiku, zda se nepohnou ceny nemovitostí a úrokové sazby tím správným směrem, tedy dolů. Sazby v mezibankovním sektoru meziměsíčně klesly a banky tak opět rozjely konkurenční boj o klienta z pohledu nižší úrokové sazby proti veřejně nabízené, podotkl. Od října spousta klientů vyčkávalo v naději, že ceny nemovitostí začnou klesat, upozornil ředitel realitní kanceláře Bidli Ondřej Mašín. To se podle něj ovšem ve většině republiky neděje. Hodně klientů, jejichž příjem nedosahuje potřebné výše, tak v tuto chvíli preferuje nájem, dodal. Pronajímáte byty? Zařiďte si živnosťák, plánuje stát Přečíst článek ›

Autor: ČTK