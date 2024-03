Jak se bude vyvíjet cena hypoték?

Pokud centrální banka bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, i když asi pomalejším tempem s ohledem na korunu, tak se dobereme k úrokovým sazbám na hypotékách někde kolem čtyř procent. To si myslím, že je úroveň, která je odpovídající české ekonomice.

K takovému číslu bychom se mohli dobrat kdy?

To se už může stát někdy v průběhu léta letošního roku. Česká národní banka možná bude se sazbami ještě trochu výše, ale dlouhodobé a střednědobé sazby na českém trhu jsou už vlastně pod hranicí čtyř procent. Takže financování hypoték je pro banky dostupnější.

Ceny nemovitostí jsou mimo možnosti střední třídy. Po zlevnění přijde zdražování

I když se úroky z hypoték takto sníží, budou si je lidé moci dovolit?

Za poslední rok se hypotéky otočily a začaly růst už loni v létě. Od té doby se každý měsíc poskytnou nové hypotéky bez refinancování za více než deset miliard korun, a to při sazbách, které byly někde kolem šesti procent. Poptávka po bydlení tady tedy je. Vidím tu jedno riziko. Kdyby hypotéky byly naopak velice levné, tak by nevyhráli ani ti, kteří si je budou brát, protože by silná poptávka automaticky posunula ceny bydlení zase nahoru. Nemovitosti by opět zdražily, takže by z toho nikdo nic nevytěžil.