Na velkou změnu pravidel se musí připravit lidé, kteří chtějí svou hypotéku splatit předčasně. Od 1. září totiž začne platit novela zákona o spotřebitelském úvěru. Ta v takovém případě vytáhne klientům hypotečních bank z kapes více peněz než dosud. Novinkami týkajícími se úvěrů na bydlení se zabývá další díl seriálu Deníku Změny 2024/2025.



Komu se předčasné splacení hypotéky vyplatí? Obvykle se to týká klientů, kteří během jejího splácení odněkud získali dostatek peněz na doplacení úvěru. Jiné zase může zlákat výhodnější nabídka na refinancování hypotéky od konkurence. Dosud to zákazníky stálo třeba jenom pár stovek korun. Nová úprava je ale může připravit třeba až o desetitisíce.



Bankám totiž v případě předčasného splacení úvěru vznikají neplánovaně vyšší administrativní náklady spojené s ukončením hypotéky. Někde je dosud svým klientům odpustili, jinde jim naúčtovali fixní poplatek nanejvýš v řádu několika stovek až nižších jednotek tisíc korun. „Jeho úhrada se tak většinou vyplatila, protože klient mohl na úrocích ušetřit mnohem vyšší částku,“ uvedla Klára Opletalová ze společnosti Kalkulátor.cz.

Zda to bude výhodné i od září, si bude muset každý dobře spočítat. Poplatek za předčasné splacení hypotéky nebude fixní. Odvíjet se bude podle výše částky, kterou ještě zbývá doplatit. Původní návrh zněl dokonce na její dvě procenta, takový „zářez“ do peněz zákazníků to ale nakonec nebude.

Kdo se však rozhodne splatit svou hypotéku předčasně, bude od září muset zaplatit 0,25 procenta z předčasně splacené částky za každý započatý rok zbývající do konce fixace. Maximální výše poplatku činí procento zbývající částky. I to ale může celkové splácení hypotéky prodražit. Kupříkladu pokud do konce fixačního období budou klientovi zbývat čtyři roky, může banka za předčasné splacení hypotéky ve výši čtyř milionů korun požadovat až 40 tisíc korun.

Dosavadních klientů se změny netýkají

Dobrou zprávou pro dosavadní klienty je, že se změna pravidel bude týkat až nově uzavřených smluv nebo nově podepsaných fixací s datem po 1. září letošního roku. Pokud se tedy nyní rozhodnou předčasně splatit hypotéku sjednanou na základě smlouvy uzavřené ještě před tímto datem, nová pravidla se jich týkat nebudou. Až do konce fixace budete moci hypotéku předčasně splatit podle dosavadních podmínek.



Kromě toho nová úprava připouští i výjimečné situace, za nichž banky nebudou smět tento poplatek některým klientům účtovat.

Týkat se to bude kupříkladu zákazníků, kterým život zkomplikuje dlouhodobá nemoc, invalidita anebo ztráta partnera, s nímž úvěr splácel, ale i některých dalších životních událostí a okolností.

Naopak těšit se může ten, kdo uvažuje o sjednání hypotéky. Úrokové sazby nyní po několikaletém strmém vzestupu opět klesají. Je to v závislosti na tom, jak Česká národní banka postupně snižuje svou základní sazbu. Ta od začátku srpna činí 4,5 procenta.

V předchozích letech průměrná sazba nové hypotéky stoupala poté, co počátkem roku 2021 spadla pod dvě procenta. Na nejvyšší úroveň 5,87 procenta se vyšplhala v dubnu loňského roku, ještě letos v červnu činila 4,99 procenta. Přesto nyní lze sjednat novou hypotéku s ještě výrazně nižším úrokem. Magická hranice čtyř procent už padla u první banky, která přišla s nabídkou 3,99 procenta. Další finanční ústavy by se podle odborníků měly v dohledně době přidat.

Výjimečné situace, kdy půjde hypotéku předčasně splatit bez poplatku

- pokud fixace úvěru již končí - pokud klient nesouhlasí s novou výší úrokové sazby, lze hypotéku zdarma splatit do tří měsíců od doby, kdy mu banka novou sazbu oznámí - zákazník se ocitl v tíživé životní situaci jako může být například dlouhodobá nemoc, invalidita anebo ztráta partnera či partnerky, s nimiž hypotéku společně splácel - při vypořádání společného jmění manželů v případě, že byt nebo dům financovaný hypotékou je jeho součástí (týká se to jak nemovitosti, na kterou si manželé brali hypotéku, tak i nemovitosti sloužící k zajištění hypotéky) - v případě prodeje nemovitosti financované hypotečním úvěrem, pokud již od uzavření smlouvy uběhly nejméně dva roky - v případě mimořádné splátky ve výši až jedné čtvrtiny z celkové zbývající částky. Mimořádnou splátku lze provést jednou ročně, a to vždy měsíc před výročím uzavření smlouvy



zdroj: Kalkulátor.cz

O byty je velký zájem, nájemné proto roste

Mezinárodní studie potvrzují, že je Česko navzdory klesajícím sazbám hypoték v otázce dostupnosti bydlení – tedy v poměru mezd a cen nových bytů – na samém konci evropského žebříčku. Potvrzuje to nově i Deloitte Property Index sestavovaný poradenskou a technologickou společností Deloitte.

Na nový byt o průměrné velikosti 70 metrů čtverečních tak Češi musí zaplatit přibližně 13,3krát více, než činí jejich hrubá roční mzda, což je nejvíce ze všech srovnávaných zemí. Kupříkladu v Polsku je to 7,9 ročního platu. Nejlépe z tohoto srovnání vyšli v Dánsku. Tam jim k zakoupení takového bytu stačí plat za 4,7 roku.

Mnoho rodin proto na snahu o pořízení vlastního bydlení rezignovalo. Roste tím zájem o nájemní bydlení, což se projevuje v rostoucí ceně nájemného. Ta podle Deloitte Rent Indexu srovnávajícího pravidelně ceny nájmů napříč Českem ve druhém čtvrtletí letošního roku stoupla na 305 korun za metr čtvereční. Oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku tak vzrostla o 3,4 procenta.

Nájmy s výjimkou Olomouce rostly

Nájmy přitom nejvíce rostly v Hradci Králové a Liberci, v obou městech o více než pět procent. Téměř pětiprocentní nárůst zaznamenali také v Brně. Nevyhnul se žádnému z krajských měst s výjimkou Olomouce, kde průměrný nájem klesl o 1,5 procenta na 263 korun za metr čtvereční.

V Praze se na jaře za metr čtvereční platilo v průměru 408 korun, v Brně to bylo 345 korun. Naopak nejmíň platí nájemníci v Ústí nad Labem – 198 korun za metr čtvereční. V Ostravě průměrný nájem činí 215 korun a v Karlových Varech 218 korun.

Podle ředitele oddělení nemovitostí a stavebnictví Deloitte Petra Hány tak cena nájemního bydlení nyní roste rychleji než na začátku letošního roku. „Za výraznějším růstem stojí především aktuální vývoj v regionech,“ řekl Hána.

Mírné zpomalení růstu na konci loňského roku je podle něj již pryč. „Tempo je oproti prvnímu kvartálu rychlejší. Myslím si, že v příštích měsících to nebude jinak,“ dodal.

Naopak podle Asociace nájemního bydlení sdružující významné majitele rezidenčních bytů by ve zbytku letošního roku růst nájemného zřejmě nijak strmý být neměl. „Cena bytů půjde nahoru rozhodně rychleji než nájmy. V tuto chvíli se zdá, že faktory ovlivňující růst nájmů jsou už za námi nebo zmizely. Nečekáme nic dramatického,“ uvedl prezident asociace Jakub Vysocký.

Poptávka po bytech vrcholí

Podle společnosti Bezrealitky ovšem na přelomu srpna a září a v následujícím období mohou růst nájmů urychlit vysokoškoláci shánějící bydlení v novém školním roce. Právě nyní tedy poptávka vrcholí, o jeden byt má zájem v průměru 25 poptávajících, v Praze jich je ale dokonce přes padesát.

„Zájem o nájmy je nyní velký i proto, že lidé kvůli vyšším cenám odkládají pořízení vlastního bydlení. Na trh míří další generace mladých rodin a přibývá také single domácnosti v podstatě všech věkových kategorií,“ podotkl ředitel realitní společnosti Martin Ponzer.

Právě mladším nájemníkům, kteří se nechtějí trápit se zbytečnou byrokracií, jdou nyní vstříc zejména velcí pronajímatelé. Nájemní vztahy proto začínají digitalizovat. Příkladem je největší pronajímatel bytů v Česku, společnost Heimstaden, která spustila digitalizaci přes bankovní identitu v prosinci loňského roku. „V tuto chvíli se pomalu blížíme ke dvěma třetinám všech našich nájemců, kteří už mají plně digitalizovanou smluvní dokumentaci. Od ostatních pronajímatelů cítíme velký zájem, takže čekáme posilování tohoto trendu,“ uvedl generální ředitel firmy Jan Rafaj.