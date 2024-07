Propracovat se k vlastnímu bydlení bude pro Čechy do budoucna zřejmě ještě těžší než dosud. Úrokové sazby hypotečních úvěrů sice v důsledku snížení základní sazby České národní banky (ČNB) mírně klesly, ceny nemovitostí ale naopak po svém loňském poklesu začaly opět šplhat vzhůru.

„V následujících měsících mohou zejména ceny bytů růst v řádu jednotek procent,“ uvedl Miroslav Majer z portálu Hyponamíru.cz.

Naději na snazší nákup domu či bytu mnoha lidem přineslo snížení základní úrokové sazby ČNB na konci června z dosavadních 5,25 procenta na nynějších 4,75 procenta. Sazby hypotečních úvěrů ovšem k jejich zklamání v následujících týdnech zaznamenaly jen kosmetický pokles. „Banky hypotéky příliš nezlevnily a nadále drží kurz velmi pozvolného snižování sazeb,“ potvrdil hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Kupříkladu měsíční splátka hypotéky na 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 5,49 procenta v červenci činila 21 475 korun. Oproti předchozímu měsíci tak klesla jen o 45 korun, ve srovnání se začátkem roku potom zhruba o tisícikorunu.

Pokud má zájemce vybranou vhodnou nemovitost, kterou by si chtěl koupit, neměl by podle Sýkory na lepší sazbu dlouho čekat. „Výraznějšího snížení by se totiž v dohledné době nemusel dočkat,“ obává se analytik. „V současné situaci klienti s největší pravděpodobností sáhnou po kratších fixacích hypoték, jako jsou roční nebo dvouleté, maximálně tříleté,“ očekává Sýkora.

Rychlejší splacení hypotéky se prodraží

Proč banky navzdory nižší základní sazbě ČNB poskytované hypotéky nezlevňují? Přály si totiž vyšší maximální výši poplatku za předčasné doplacení úvěru, který bude platit od září. „Je téměř jasné, že si budou i nadále vytvářet rezervu na každém novém klientovi, a tak se nějaké výrazné zlevňování hypotečních sazeb nedá očekávat,“ míní Sýkora.

Předčasné splacení hypotéky dosud některé banky umožňovaly zdarma, jiné vyžadovaly zaplacení předem dohodnutého poplatku. Měl jim nahradit nadbytečné náklady k poskytnutému úvěru, s nimiž původně nepočítaly. Obvykle ale šlo jen o pár stovek, nanejvýš tisícovek korun. Zaplatit tuto částku se lidem před refinancováním úvěru jinou bankou vyplatilo.

Od září ovšem budou muset klienti zaplatit 0,25 procenta předčasně splacené částky za každý započatý rok do konce fixace. Poplatek nesmí překročit jedno procento, v původním návrhu se dokonce počítalo se dvěma procenty částky. Předčasné splacení hypotéky uzavřené po 1. září letošního roku tak může klienty přijít i na desetitisíce korun.

Odborníci zájemcům o novou hypotéku doporučují, aby s jejím sjednáním zbytečně neotáleli a aby vše stihli zařídit ještě do konce srpna.

„Rychlost vyřízení všech formalit nezávisí jen na poradci a bance, ale také na klientovi a jeho schopnosti dodat potřebné podklady,“ připomněla hypoteční specialistka společnosti Hypolife Karolína Bedáňová.