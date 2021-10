Experti varují, že se do potíží mohou dostat zejména klienti, kteří s vidinou nového bydlení již dříve nechali napnout své rodinné rozpočty k prasknutí. Některým proto hrozí, že se snů o novém bytě budou muset vzdát. Podle březnového průzkumu České bankovní asociace (ČBA) splácí hypotéku 16 procent Čechů.

Úroky u hypoték přitom rostou již řadu měsíců. V srpnu podle Fincentrum Hypoindexu činila průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů 2,32 procenta, jen od letošního března tak vzrostla o 0,39 procentního bodu. S dalším růstem je třeba počítat. „Během roku se hypoteční sazby patrně podívají mírně nad hranici tří procent,“ řekl Deníku hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Předpovědi některých expertů jsou ale ještě chmurnější. „Předpokládám, že do konce roku by se tato sazba dostala na hranici přesahující 3,5 procenta,“ uvedl Jakub Veverka z realitního portálu Videobydlení. „V případě, že by inflace nadále zrychlovala k pěti procentům, sáhne ČNB pravděpodobně k rychlejšímu zvedání základních sazeb, což způsobí další tlak na růst hypotečních sazeb,“ tvrdí.

Ceny hypotekZdroj: Deník.czPodle hypotečního analytika společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiřího Sýkory jsou ohroženi zejména ti klienti, kterým se splátka navýší při změně fixace. „Buď přehodnotí svůj rozpočet a najdou v něm další prostředky na zvýšenou splátku, nebo jim nezbude nic jiného, než svoji nemovitost prodat a hledat levnější bydlení či pronájem,“ řekl Sýkora.

Těžší to budou mít i budoucí méně majetní žadatelé o hypotéku. „Tato skupina se do problému dostane hned na začátku procesu nákupu, neboť jim banka odmítne úvěr vůbec poskytnout,“ míní Sýkora. „Tito zájemci o úvěr tedy budou muset řešit, zda si pořídit levnější nemovitost, na kterou jim jejich příjmy budou stačit, nebo se rozhodnou například pro nájemní bydlení,“ prohlásil.

Obdobné potíže příštích žadatelů o hypotéků věští i analytik společnosti Citfin Tomáš Volf. „Byty budou ještě méně dostupné než dosud. Dá se čekat, že ČNB navíc přinutí banky k obezřetnosti v oblasti hypoték tím, že nastavenými podmínkami stlačí maximální půjčku na bydlení na 80 procent,“ uvedl Volf. Pro srovnání: teď centrální banka dovoluje úvěr až na 90 procent hodnoty nemovitosti, jen desetinu musí mít žadatel z vlastní úspor.

Desetiletá fixace hypoték

Mnoho klientů navíc může později doplatit na to, že nakupovali nemovitosti na hypotéku s velmi nízkým úrokem v době, kdy byla cenová hladina nejvyšší. „S růstem úrokové sazby a koncem fixačního období nastanou ‚dlužníkům‘ krušnější časy. Lépe na tom bude ten, který v tomto roce sáhl po desetileté fixaci,“ uvedl Veverka z Videobydlení.

Kdo měl hypotéku v napjatém rodinném rozpočtu dosud „na doraz“ a obává se, že její další zvýšení už nezvládne, neměl by čekat na to, že se „něco“ stane. „Než skončit se splátkami v prodlení, čelit sankčním úrokům a exekucím či nucenému prodeji pod tlakem okolností, je lepší jednat včas a dobrovolně,“ řekl místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim. „Je lepší jednat včas a dobrovolně. Vyhnout se časovému presu, prodat nemovitost za dobrou cenu a koupit něco menšího, levnějšího,“ míní Eim. „Pokud se člověk s realitou nesrovná sám, okolnosti ho k tomu stejně donutí, a následky mohou být zničující,“ dodal.

Zatím podle zkušenosti bankéřů klienti se splácením hypoték obvykle potíže nemají. Statistika České národní banky uvádí, že podíl takzvaných „nevýkonných“ hypotečních úvěrů v srpnu činil 0,85 procenta. „To je nejméně v letošním roce a na dohled historických minim 0,8 procenta,“ uvedl hlavní poradce ČBA Miroslav Zámečník. Také spotřebitelská organizace dTest potvrzuje, že se na ni lidé kvůli potížím se splácením zatím obracejí jen minimálně. „Takové dotazy existují, ale nejsou časté. Evidujeme jich jednotky za měsíc,“ řekla Deníku ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.