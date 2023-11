Vyhlášení cen Sdružení přítel piva, které už od roku 1990 hledají nejen nejlepší piva, ale i sládky, letos výjimečně neovládl nikdo z vítězů. Hlavními hvězdami ankety, jejíž výsledky pořadatelé oznámili v humpoleckém pivovaru Bernard, bylo šesti pivovarníků, kteří přišli s charitativním projektem Jiříkovo vidění. Díky němu pořídí svému kolegovi drahé chytré brýle pro nevidomé. Pomáhat má i dalším hendikepovaným.

Nejen Jiřímu Pardubskéu, ale i další hendikepovaným, pomáhá nový pibní projekt Jiříkovo vidění | Foto: Deník/Petr Vaňous

Když Jiří Pardubský vstupoval v roce 2010 do kristových let, zasáhla mu do života zákeřná nemoc a on prakticky oslepl. „Zjistili mi nádor na mozku. Ale nevzdal jsem se, nicméně mi to trošku vzalo vítr z plachet a málem jsem si kvůli tomu nemohl splnit svůj sen stát se sládkem,“ říká.

V tu dobu ještě netušil, že jeho láska k pivu mu nakonec možná jeho dávný sen pomůže splnit. Ne však tak, jak očekával.

Náhoda tomu chtěla, že se na jedněch pivních slavnostech potkal s majitelem minipivovaru v západočeských Přešticích Petrem Kvášem. Už v tu dobu měl za sebou svůj první pivovarský pokus, kdy se svým známým domovarníkem uvařil první várku piva, jež dostalo jméno Jiříkovo vidění.

A právě tato pivní prvotina nakonec vedla Kváše k nápadu, jak pomoci nejen Pardubskému s jeho hendikepem, ale i dalším lidem s postižením. „Bylo to v dubnu, kdy jsme se spolu vydali na prestižní pivní klání Zlatá pivní pečeť. Ještě předtím jsme s Jirkou znovu uvařili jeho Dunkel Weizen, což je jedna z prvních receptur weizenu. A jelikož nám zbylo asi 15 litrů, vzali jsme ji s sebou dalším pivovarníkům na ochutnání,“ vzpomíná na začátky projektu Kváš.

Cesta za sládkovským snem

Ve vlaku se přítele zeptal, zda by mu mohl nějak pomoci s jeho cestou za sládkovským snem. „Řekl jsem mu, že se za mě asi učit nemůže, ale že mám problém s cvičeními v laboratořích. Že na to prostě nevidím, ale že by mi asi pomohly speciální brýle Orcam pro nevidomé,“ popisuje Pardubský. Dodává, že to bral jen jako malý žert. Chytré brýle s kamerkou a reproduktorem totiž stojí přes 130 tisíc korun.

Kvášovi ale přání začalo vrtat hlavou a ještě ve vlaku zosnoval plán, který pak přednesl kamarádům a pivním znalcům na Pivní pečeti. „Co kdybychom udělali speciální řadu piv a jejich výtěžek šel právě na Jirku, nadnesl nad žejdlíky Jirkova piva Kváš.

A to co se ze začátku zdálo jen jako plácnutí do vody, se nakonec stalo skutečností. Na nabídku reagovalo hned patnáct pivovarníků.

Nakonec se z nich stala šestice ve složení pivovarů Přeštický pivovar, Hulvát, Louka, Hákův parostrojní pivovar, Psychovar a dokonce i rakouský pivovar Hutschn Bräu. „I díky nim bude Jirka již brzy moci vést lepší běžný život. Jak to tak vypadá, nové brýle by mohl díky všem pivařům dostat už pod stromeček,“ odhaduje Kváš.

Jen Pardubským to však nekončí. „Mým snem a cílem je, aby se každý rok dělaly speciální várky piva napříč Evropu a výtěžek z nich šel na pomoc hendikepovaným. A díky Sdružení přátel piva to vypadá, že se tak do budoucna stane,“ nastiňuje budoucnost projektu Kváš. Dodává, že Sdružení přátel piva, jmenovitě pak Alois Neuman, již pomohlo vyjednat další partnerství a o projekt se začali zajímat pivovarníci v Rumunsku. A ptají se i další státy.

A co na to předobraz projektu Jiříkovo vidění? „Je to snad vidět na mém tričku, kde mám latinské rčení přišel, viděl, zvítězil. A toto je vítězství nejen pro mě, ale i pro všechny hendikepované a ukazuje to, že pivo je zázračný nápoj,“ usmívá se Pardubský. Zároveň zdůrazňuje, že gratuluje úplně všem oceněným čtvrtečního večerního udílení cen Sdružení přátel piva 2023.