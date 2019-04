Přesto i Češi mohou v některých obchodech eurem platit, například v obchodních řetězcích. Hotovostní platby ve společné evropské měně ovšem využívá jen mizivé procento lidí, především v oblastech poblíž hranic s Německem a Rakouskem.

„Našim klientům nabízíme obě varianty, tedy možnost platby jak v českých korunách, tak i v euru,“ řekla Deníku mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Při platbách v hotovosti tvoří placení v eurech jen 1,6 procenta tržeb společnosti. „Nejvyšší obrat v eurech zaznamenáváme v prodejnách v příhraničních oblastech – v Chebu, Hodoníně, Znojmě, Mariánských Lázních a Domažlicích.

U Globusu tvoří platby v eurech půl procenta celkových tržeb. „Jedinou oblastí, kde je euro v celkovém obratu významně zastoupeno, je příhraniční oblast Chomutovska, kam jezdí velmi často i zahraniční zákazníci, především z Německa,“ řekla Deníku jeho mluvčí Rita Gabrielová. V eurech se zde uskutečňují asi čtyři desetiny plateb, převážně přes platební kartu.

Možnost výběru

Možnost výběru dává zákazníkům i Lidl, byť jen asi ve třetině svých prodejen. „Pro zahraniční zákazníky, kteří jedou nakoupit v rámci blízkého dojezdu do Čech a pro Čechy vydělávající si v zahraničí může být snazší nakupovat v eurech,“ řekla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) o přijetí eura neuvažuje. Ve svém programovém prohlášení uvádí, že důvodem jsou zejména obavy z inflace, která by lidem znehodnotila úspory.

„Samotné přijetí společné měny by také v nejbližší době znamenalo povinnost pro Českou republiku vložit do Evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun,“ stojí ve vládním prohlášení.

Vlažný přístup k euru mají i Češi. Podle loňského šetření CVVM jich s jeho přijetím nesouhlasí téměř tři čtvrtiny, pro je pouhá pětina.