IKEA se "zazelená". Do roku 2020 skoncuje s plasty na jedno použití

Švédský nábytkářský řetězec IKEA plánuje do roku 2020 ukončit ve svých obchodech prodej zboží z plastů na jedno použití, jako jsou slámky, talíře, šálky, mrazící tašky, pytle na odpadky a papírové talíře a kelímky potažené plastovou vrstvou. Plasty na jedno použití současně zmizí i ze všech restaurací IKEA. Firma svůj záměr zveřejnila ve čtvrtek.

Společnost oznámila, že zákaz je součástí širší strategie trvale udržitelného rozvoje, ve které se zavázala stát se do roku 2030 pozitivní pro lidi a planetu. Firma chce do roku 2020 nakupovat 100 procent energie z obnovitelných zdrojů a používat ve svých výrobcích pouze obnovitelné a recyklované materiály.

Do projektů týkajících se výroby z obnovitelných zdrojů již IKEA investovala dvě miliardy dolarů (44 miliard korun). Plánuje postavit 416 větrných turbín na na svých budovách již nainstalovala kolem 750 tisíc solárních panelů.

„Díky naší velikosti a dosahu máme příležitost inspirovat a umožnit více než jedné miliardě lidí žít lepší život v mezích této planety,“ řekl Torbjörn Lööf, generální ředitel společnosti IKEA Group.

Závazek nábytkářského řetězce přichází jen krátce poté, co Evropská komise přišla s novou směrnicí o zákazu deseti plastových výrobků na jedno použití, jako jsou například slámky nebo příbory. Ty tvoří 70 procent veškerých odpadků v mořích Evropské unie a na plážích.

Podle výzkumů by přitom do roku 2050 mělo být ve světových mořích více plastů než ryb. V celosvětovém měřítku se recykluje pouze 14 procent plastů, zatímco u papíru je to 58 procent a u oceli dokonce 90 procent.