„Je to vzrušující. Ozývají se mi zájemci z celého světa,“ řekla pro NBC News šéfka newyorské větve CBRE Darcy Stacomová. Dosavadním většinovým vlastníkem byl státní fond emirátu Abú Zabí, který v roce 2008 zaplatil developerské společnosti Tishman Speyer Properties za 90procentní podíl 800 milionů dolarů, v přepočtu 17,8 miliardy korun.

Mrakodrap s ikonickou špičkou z nerezové oceli, který v sobě ukrývá 77 pater kanceláří o celkové ploše 111,2 tisíce metrů čtverečních, byl slavnostně otevřen 27. května 1930. Roku 1997 provedla společnost Tishman, která je nyní s deseti procenty menšinovým vlastníkem stavby, rozsáhlou rekonstrukcí za 100 milionů dolarů, tedy více než 2,2 miliardy korun.

„Rozhodnutí k prodeji nemovitosti může být ovlivněno řadou faktorů. Málokdy jde o neuspokojivé hospodářské výsledky,“ vysvětluje šéfka developerských studií Kolumbijské univerzity Patrice Derringtonová. „New York neustále nabízí odpovídajícím způsobem rozmanitou nabídku nemovitostí i zájemců o pronájem kanceláří, což vytváří komplementární ekosystém.“

Popularita stavby v kombinaci s její polohou v těsné blízkosti klíčového dopravního uzlu, nádraží Grand Central Terminal (GCT), představuje podle Statcomové potenciál pro využití k maloobchodním účelům. V současné době je podle CBRE využito pouze zhruba 80 procent kapacity mrakodrapu, jehož nabídkovou cenu společnost nezveřejnila.

