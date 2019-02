Imigranti dobývají pražský trh práce. Každý pátý zaměstnaný v Praze není Čech

Počet cizinců na trhu práce v hlavním městě prudce roste a blíží se hranici 200 tisíc. Znamená to, že nejméně každý pátý člověk pracující v Praze nemá české státní občanství. Metropole tak přilákala více než třetinu všech v tuzemsku působících cizinců, a to zejména ze zemí bývalého sovětského bloku. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnil Institut plánování a rozvoje IPR.

Nejpočetněji jsou na pražské pracovním trhu tradičně zastoupeni Slováci, kterých v metropoli působí téměř 70 tisíc. Rychle je ale dohánějí Rusové a zejména Ukrajinci, kteří obsadili skoro 50 tisíc pracovních míst. Od vstupu Česka do Evropské unie vzrostl počet cizinců trojnásobně, přičemž v Praze ještě o něco rychleji než ve zbytku země. „Atraktivita tuzemského trhu práce pro cizince je po odeznění globálních ekonomických problémů trvale vysoká,“ uvedl IPR ve své analýze. Podle institutu je paradoxní, že „někdy až agresivní“ celonárodní diskuse o migraci se v národohospodářské realitě nijak neodráží. Praha se na cizincích stala závislou V Praze pak přistěhovalci pokryli prakticky veškerý nárůst celkové zaměstnanosti v posledních letech. Potřebám hlavního města by totiž jinak nestačily ani pracovní síly z jiných domácích regionů. Díru na trhu práce lepí ilegální cizinci. Nejčastěji z Ukrajiny a Moldavska Přečíst článek › Pražští cizinci se od hostitelské populace, ale i od imigrantů pracujících v regionech liší výrazně vyšším podílem zaměstnaných žen. „Ženská složka dosahuje v současnosti čtyřnásobku výchozího počtu roku 2001,“ konstatoval IPR. Rusek, Bělorusek a Kazachstánek v české metropoli pracuje dokonce více než jejich mužských protějšků. Naopak Indek, Britek a Italek je v Praze zaměstnáno jen minimum. Některá odvětví se během uplynulých 15 let stala na přistěhovalcích závislá. Více než třetinový podíl cizinců pracuje v pražských stavebních firmách a vědecko-technických institucích, alespoň pětinu cizích státních příslušníků zaměstnává také zpracovatelský průmysl, turismus a sektor IT. Každý desátý pracující v Česku není Čech. Trh práce se už bez cizinců neobejde Přečíst článek ›

Autor: Redakce