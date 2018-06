Imoba vrátila dotaci 50 milionů na Čapí hnízdo. Peníze půjdou státu

Společnost Imoba, spadající do holdingu Agrofert, vrátila padesátimilionovou dotaci na Čapí hnízdo. Oznámil to ředitel Regionálního operačního programu střední Čechy (ROP) Karel Munia. Většina peněz skončí ve státním rozpočtu, část dostane kraj.

Kvůli sporné dotaci čelí trestnímu stíhání šéf hnutí ANO a dlouhodobý majitel Agrofertu Andrej Babiš, společně s ním je stíháno dalších šest lidí, včetně jeho manželky Moniky Babišové, švagra Martina Herodese a Babišových dvou dospělých dětí. Sám Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá.

Policie původně stíhala skupinu 11 lidí. Jaroslav Faltýnek (ANO) a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Firmu Imoba, jako nástupnickou organizaci původního příjemce dotace, vyzval k vrácení peněz Úřad regionální rady ROP Střední Čechy na počátku května. Původně stanovená třicetidenní lhůta byla následně prodloužena do 29. června.

Pokud by společnost Imoba peníze nevrátila, středočeský úřad ROP by zřejmě spustil správní řízení ve formě daňové kontroly. Pokud aby na jeho základě bylo vydáno nařízení dotaci vrátit, mohlo to být spojeno i s citelnou finanční sankcí – byť handrkování kolem penále by jistě bylo nejen předmětem dohadování politiků, ale intenzivně by zaměstnávalo i právníky.