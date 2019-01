Tovární čtvrť Trnitá, plná zpustlých a prázdných továrních fabrik a textilek patřila ještě před pěti lety v druhém největším českém městě k nejhorším.

Ostrov podnikání. Impact Hub Brno využívá na šest stovek nejen začínajících podnikatelů | Foto: IHB

Je to sice jen pár minut chůze od brněnského hlavního nábřeží. Ale tahle tovární čtvrť Trnitá, plná zpustlých a prázdných továrních fabrik a textilek patřila ještě před pěti lety v druhém největším českém městě k jedné z nejhorších.

„Když jsme tu kolem roku 2010 kupovali prázdnou halu po bývalém státním Výzkumném ústavu pletařském, tak jsem si při první návštěvě říkala, jestli jsme se nezbláznili,“ vypráví s úsměvem Irena Ošťádalová, výkonná ředitelka Impact Hub Brno. „Kolem nás byly nevěstinec, zastavárna, prodejna zbraní, herna, nebylo příjemné sem jít ve dne. A v noci to bylo vyloženě o ústa,“ popisuje situaci na počátku spuštění projektu.

Díky dvěma dotacím z Evropské unie, první v minulém rozpočtovém období a druhé v tomto, se podařilo z Impact Hubu Brno vybudovat prostor, který dnes využívá na šest stovek začínajících, ale někdy už i zavedených podnikatelů. Mohou užívat jak unikátní multifunkční prostor, tak i zde se tvořící podnikatelskou komunitu k pronikání do světa velkého byznysu. Otevřením hubu se začala měnit i zanedbaná čtvrť kolem, do oblasti přišly další firmy, začaly vznikat nové restaurace, kavárny, otevřely se nové obchody.

„Samozřejmě to není jenom kvůli nám, ale určitě jsme se stali katalyzátorem tohoto vývoje a jakýmsi centrem pozitivní deviace,“ říká dnes s hrdostí Ošťádalová.

Brněnský hub, který je součástí celosvětové sítě Impact Hub působící na čtyřech kontinentech, je po loňském rozšíření, z poloviny financovaném z fondů Evropské unie, největší z celé této sítě v Evropě a druhý největší na světě. Rozšiřování nebylo samo-účelné, ale řekl si o něj obrovský zájem mezi především mladými brněnskými podnikateli. Ti v podstatě hned poté, co byl hub rozšířen o druhou část, zaplnili všechny nabízené kanceláře i sdílené pracovní prostory. „Dnes už je to opět tak, že máme listinu čekatelů na nějaký uvolněný prostor,“ říká ředitelka Ošťádalová.

Akcelerace podnikání

Nejde ale jen o to, že hub nabízí klidný, výborně zařízený a uživatelsky příjemný prostor pro práci. Ještě větší výhodou jsou „akcelerační programy“ tedy pomoc, kterou hub a jeho zaměstnanci poskytují při rozjezdu podnikání a navazování kontaktů. Proto se hub snaží si ze zájemců vybírat firmy tak, aby vytvářely různorodé prostředí. Dnes je v Brně ze 600 klientů asi 30 procent IT specialistů a IT firem, 25 procent tvoří ti, kteří se zabývají marketingem, další asi pětina se soustřeďuje na různé formy vzdělávání. Jsou tu i právníci, účetní, fotografové, designéři.

„Fungujeme jako centrum setkávání, vznikají tu stále nové podnikatelské aktivity, některé firmy rostou tak rychle, že brzy odchází do jiných prostor. Samozřejmě, že je ale i mnoho startupů, jež rychle skončí,“ vysvětluje Ošťádalová. Aby tyto konce, které jsou u začínajících firem logické, byly co nejméně bolestivé, tomu pomáhají i velmi flexibilní podmínky pronájmu. Od deseti hodin měsíčně za místo v openspace za 650 korun, až po kancelářský prostor o rozloze 270 metrů čtverečních s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, tedy tříměsíční výpovědí.

„Po rekonstrukci z fondů EU se prostředí tady výrazně zklidnilo. Hlavně tím, že se přednášky, konference a další akce přesunuly do zrekonstruovaného přízemí,“ říká vývojář mobilních aplikací pro nevidomé a slabozraké Tomáš Jelínek. „Vedle inspirativního a tvůrčího prostředí je obrovskou hodnotou mix lidí různých profesí. Když potřebuji, najdu tu designéra, účetní, nebo právníka,“ říká Jelínek, který v hubu pracuje od počátku jeho spuštění.

I pro neziskovky

Přestože je projekt komerčně úspěšný a je schopný zaměstnávat jen v Brně dvacítku lidí a další v Praze, bez Evropské unie by v současné podobě zřejmě nikdy nevznikl.

„Vypracovat projekt nebylo jednoduché, ale bez pomoci EU bychom nikdy hub v jeho současné podobě nepostavili,“ říká Ošťádalová. Podobně jako její kolegové ze sítě Impact Hub po světě dbá současně na to, aby, jak říká, se v Impact Hub Brno jen nevydělávaly peníze. „Spolupracujeme i s mnoha neziskovkami a máme zájem na společensky odpovědném podnikání,“ dodává.

Irena Ošťádalová: Kanceláře jsme měli pronajaty už v den otevření nové části

Díky penězům z EU jsme mohli naše prostory prakticky zdvojnásobit, říká výkonná ředitelka Impact Hub Brno.

Co rozšíření s pomocí dotačního programu EU vašemu hubu přineslo?

Pokud jde o plochu, tak jsme se prakticky zdvojnásobili. Z původních 1700 metrů čtverečních na 3450 metrů čtverečních. Znamenalo to pro nás deset nových kanceláří, jednu konferenční místnost, jednu konferenční zasedací místnost s terasou a 40 nových fixních stolů, dvě terasy.

A pro vaše zákazníky nebo jak vy říkáte vaše členy?

Přineslo to pro ně možnost zůstat v našich prostorách, i když jejich firmy už vyrostly, protože dostaly možnost přestěhovat se do zmíněných větších prostor. A také lepší a praktičtější využití míst, které jsme měli. Tak aby to bylo pro ně uživatelsky co nejvhodnější. Například to, že se konferenční místnost mohla přestěhovat do přízemí, nám umožnilo využít prostor prvním patře pro klidná pracovní místa, tak aby to fungovalo ještě lépe.

Rekonstrukce nové části hubu, podpořená EU, skončila před rokem. Máte už místa, která se díky ní vytvořila pro další zájemce o pronájem prostor v hubu, obsazena?

Ano, nové kanceláře jsme měli obsazeny prakticky okamžitě, 90 procent bylo obsazeno prakticky v momentu otevření. Právě proto, že se do nových kanceláří stěhovali naši stávající klienti, kteří nám naopak uvolnili místa, kde byli doposavad. Dnes, co se týče kanceláří, máme hub obsazený ze 100 procent, dokonce máme čekací listinu. Na stálých pracovních místech v jiných prostorech hubu, které si naši členové pronajímají, což je něco jako kancelář bez stěny, tak tam máme volných asi deset židlí.

Jak byste člověku, který nikdy nic takového neviděl, popsala, co to hub vlastně je?

Je to takový kříženec mezi obývacím pokojem, kanceláří a internetovou kavárnou. Obývákem proto, že je to pohodlný a příjemně zařízený prostor, ve kterém se cítíte jako doma. Nejen díky vybavení, ale i lidem, které tady potkáváte. Kancelář proto, že je to prostor, který je vybaven kvalitním ergonomickým nábytkem, ve kterém je funkční internet a dobré kafe. Takže můžete přijít a pracovat. Kavárna, protože je tady to kafe, můžu se zvednout od stolu a jít si udělat kávu, nebo si tu něco uvařit. A zároveň za to neutratíte velké peníze, káva stojí 20 korun. Proto tu můžete zůstat a pracovat klidně celý den, aniž byste moc utratil.

Co je výhodou pro lidi, kteří začínají podnikat, že začnou podnikat právě v hubu?

Přijdete do komunity lidí, kteří jsou aktivní, podnikaví, řeší to samé, či podobné, co řešíte vy. Někteří už postavili firmu, někteří jsou na začátku a staví ji, další firmu budovat nechtějí, ale chtějí zůstat na volné noze. Ocitnete se mezi lidmi, kde „to jde“. Jejich mentalita je nastavena ne na hledání důvodů, proč něco nejde, ale právě naopak – pojďme to zkusit, pojďme vymyslet, jak by to mohlo fungovat. Mají zkušenosti, každý různě hluboké, a sdílejí je spolu. Také proto, že se z tohoto našeho prostoru znají. My jsme tu proto, abychom je propojovali, abychom jim toto seznamování umožňovali. Přijde k nám IT specialista, který si hledá práci, a my ho propojíme na firmu z hubu, která právě někoho takového shání. Máme tu odborníky na marketing, právníky, účetní, vše, co je k rozjezdu firmy potřeba. Proto je ten rozjezd u nás rychlejší, než by byl jinde.

Jak velký je přímo tým zaměstnanců hubu?

Pracuje tady asi dvacet lidí, ale část práce za nás dělají lidé v ústředí v Praze.