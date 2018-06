Indie otevírá první pobočku Ikea, zákazníkům však dodá jiné masové koule

Historicky první velkoobchod Ikea na území Indie již brzy otevře své dveře. A to v Hajdarabádu na jihu země. Komplex, jenž bude rozložen na 37 kilometrech čtverečních, bude obsahovat i restauraci. V té nicméně budou scházet v Evropě oblíbené masové koule z vepřového a hovězího masa.

Švédské masové kuličkyFoto: wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)/ReverseOlle

Oblíbená švédská pochoutka bude nahrazena ekvivalentem z drůbeže. „Podávat budeme masové koule z kuřete, ale třeba i další, vegetariánské,“ uvedl Patrick Antoni, zástupce firmy pro Indii, v rozhovoru s britským zpravodajem The Guardian.

Dodal také, že v restauraci se bude mísit kuchyně ze severu Evropy s tou místní. „Zhruba 50 procent jídelníčku bude inspirováno Švédskem, a to včetně receptů například s lososem či krevetami. Mimo to bude k dispozici docela dost indických jídel,“ dodal.



Ikea plánuje do svých budoucích poboček v Indii investovat více než 1,5 miliardy dolarů a kromě Hajdarábádu chce nalákat zákazníky také do Nového Dillí, Bombaje či Bangalore.

„Z indického trhu jsme velmi nadšení. Za normálních okolností bychom nějakou dobu testovali jen jeden obchod, ale zde chceme jít hned ven se vším a nadále se rozšiřovat,“ dodal Antoni.



Ikea zkoušela prorazit v Indii již v roce 2006, narazila ale na přísný zákon, který dokládal, že jakýkoli byznys z ciziny musí uzavřít smlouvu s některým z místních partnerů. Toto nařízení již neplatí, čehož švédský výrobce využil.