Vejce a máslo zlevnily, alkohol podražil. Inflace je nejnižší od loňského dubna

/ROZHOVOR/ Ze všech hokejistů to Michal Jordán měl do dějiště Zimních olympijských her (ZOH) v Pchjongčchangu nejblíž. Odchovanec zlínského hokeje, který v této sezoně hájí barvy účastníka ruské KHL Amuru Chabarovsk, je totiž od dějiště olympijského turnaje vzdálen vzdušnou čarou okolo dvou tisíc kilometrů, navíc s minimálním časovým posunem.