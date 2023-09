Ceny pohonných hmot v Česku stále rostou a v příštích týdnech tomu nebude jinak. Tempo zdražování ovšem ještě výrazně zrychlí. Průměrná cena benzinu by se mohla dostat až na 41 korun za litr, nafta by měla být o korunu levnější. Růst cen paliv se podepisuje na cenách zboží a služeb. Brzdí pokles inflace.

Pohonné hmoty v Česku prudce zdražují. Jen za uplynulý týden se ceny zvedly o desítky haléřů. Podle expertů za to může zdražující ropa a má být ještě hůř. | Foto: DENÍK/David Taneček

Od začátku srpna zdražil nejprodávanější benzin Natural 95 o 1,96 koruny za litr. V pondělí se podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot pravidelně monitoruje, prodával za průměrných 39,88 koruny za litr. Výrazněji roste cena nafty, za více než jeden měsíc zdražila o téměř pět korun na litr. Počátkem týdne se prodávala za průměrných 38,32 korun za litr.

Ceny vyhání vzhůru nejen slábnoucí kurz koruny vůči americkému dolaru, ale především růst cen ropy na světových trzích. Ropa Brent zdražila v minulém týdnu o pět procent. Její cena se tak poprvé od listopadu loňského roku dostala přes hranici 90 dolarů za barel. Důvodem je rozhodnutí organizace zemí vyvážejících ropu OPEC+ prodloužit omezení těžby.

„Obě ropné velmoci se rozhodly koordinovaně prodloužit dobu omezující svoji ropnou těžbu až minimálně do letošního prosince. Trhy přitom očekávaly, že k prodloužení sice dojde, ale jenom do letošního října, nikoli prosince. Proto se Rijádu a Moskvě podařilo trhy zaskočit a docílit poměrně výrazného zdražení ropy,“ řekl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Saúdská Arábie od července snížila těžbu „černého zlata“ o jeden milion barelů ropy denně, Rusko snížilo svoji denní produkci o 0,3 milionu barelů.

Řidiči se tak musí připravit na citelnější růst cen. Pohonné hmoty by měly v následujících dnech povyrůst až o desítky haléřů. „Průměrná cena za litr benzinu se tak posune nad hranici 40 korun, u nafty očekáváme úroveň kolem 38,50 Kč za litr. Střednědobě není vyloučen růst cen benzinu nad 41 korun za litr a nafty ke 40 korunám za litr,“ sdělil analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Nižší tempo zlevňování

Vysoké ceny paliv se promítají nejen do rodinných rozpočtů, ale i do cen zboží a služeb. Přispívají ke zdražování zboží a služeb. Srpnová inflace dosáhla v Česku hodnoty 8,5 procenta, což je o polovinu méně než ve stejném období loňského roku. I přesto se stále jedná o vysoké číslo, neboť cíl České národní banky je více než čtyřikrát menší.

„Rychlejší než očekávaný meziměsíční růst inflace měly v srpnu na svědomí zejména pohonné hmoty. Jejich cena v porovnání s červencem vzrostla o bezmála osm procent. Na tomto růstu se z nemalé míry podílelo ukončení snížení spotřební daně z motorové nafty,“ vysvětlil Kovanda.

I podle dalších expertů jsou vysoké ceny ropy problémem. „Rostoucí cena ropy přiživuje obavy ohledně obnovy růstu inflace a zpomalení západních ekonomik. Čím déle zůstane cena vysoko, tím horší budou implikace,“ připustil analytik BH Securities Timur Barotov.

Podle ředitele měnové sekce České národní banky Petra Krále by se současné vysoké ceny ropy neměly významněji podepsat do cen zboží. „Ropa zdražila nad naše očekávání. Je to o něco více, než s čím počítala naše letní prognóza. Určité proinflační riziko tu je. Nicméně váha pohonných hmot jako takových ve spotřebitelském koši je relativně malá a pokud vývoj nebude dramaticky eskalovat, což se v tuto chvíli nezdá, nehrozí zdražení jiného zboží. Skončí to vyššími cenami na totemech čerpacích stanic bez vlivu na ekonomiku,“ řekl Král v pondělním vydání pořadu 90' ČT24.

Kolik stojí paliva v jednotlivých krajích?

Kraj Nafta Natural 95 Hl. m. Praha 39,38 40,84 Jihočeský 37,78 39,41 Jihomoravský 38,61 40,23 Karlovarský 38,11 39,62 Královéhradecký 37,82 39,43 Liberecký 38,01 39,73 Moravskoslezský 38,25 39,82 Olomoucký 38,38 39,95 Pardubický 38,06 39,70 Plzeňský 38,66 40,16 Středočeský 38,66 40,13 Ústecký 37,85 39,49 Vysočina 38,52 40,08 Zlínský 38,09 39,66

Zdroj: CCS, průměrná cena za litr paliva