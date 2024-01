Zatímco ještě před epidemií covidu se česká ekonomika potýkala spíše s opačnou hrozbou deflace, v posledních letech se zařadila mezi inflací nejvíce zasažené země Evropské unie. Příčiny přibližuje pro Deník hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň. „Velké západní země, které nezasáhla energetická krize způsobená ruskou válkou, musí logicky snižovat průměr hodnoty inflace zemí platících eurem,“ připomíná.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Proč se v Česku projevila inflace výrazně více než v některých jiných státech Evropské unie?

Průběh inflace byl různý. V Česku přišla zvýšená inflace mnohem rychleji než v ostatních zemích. Ale potom se vytratila mnohem dříve než v ostatních zemích, třeba i v Polsku. I proto, že Česká národní banka mohla rychleji zareagovat zvýšením úrokových sazeb, což také udělala. Teď aktuálně máme ze zemí, které neplatí eurem, inflaci vlastně nejnižší, minimálně z těch srovnatelných, jako je Polsko nebo Maďarsko.

Pomohlo by Česku k nižší inflaci, kdyby se i zde platilo eurem?

Když se rádi srovnáváme se Slovenskem, často i pro účely těch tvrzení, že s eurem bychom měli nižší inflaci, je třeba říci, že Slovensko má teď nejvyšší inflaci v eurozóně a mnohem vyšší než u nás. Pokud jsme skutečně podobní Slovensku, jak se také někdy tvrdí, měli bychom asi inflaci vyšší, kdybychom byli v eurozóně. A naopak, díky české koruně jsme tady měli nižší inflaci, než bychom bývali měli bez ní.

V čele žebříčku s nejvyšší inflací jsou nyní zejména země z východu Evropy, ať už platí vlastní měnou anebo eurem. Proč právě ony?

Protože byly blízké bývalému Sovětskému svazu a byly navázané na jeho energie. Tím pádem měly vysoké nárůsty cen energií kvůli tomu, že se musí přeorientovat na neruské zdroje. Takže spíš než tím, jestli mají jako měnu euro nebo ne, je to dáno geografickou blízkostí k Rusku.

Příznivci eura ale připomínají, že u nás s korunou byla mnohem vyšší inflace, než činil průměr zemí platících eurem.

Právě to byl ale „zločin“, když byla inflace jedné země, tedy České republiky, srovnávána s průměrem eurozóny. Ten průměr logicky téměř vždycky vyjde nižší. Obzvlášť když tam budou země ležící daleko na západě Evropy, které s ruskou ropou a energetickými změnami nebyly nijak provázány. Tím, že to jsou velké země, průměr zemí eurozóny nutně snižovaly. Argument, že kdybychom byli v eurozóně, měli bychom průměrnou inflaci, je prostě směšný. My jsme země, která byla mnohem víc podobná právě Estonsku, Lotyšsku či Litvě, a tam měli inflaci nad dvacet procent, když tady vrcholila někde kolem patnácti procent.

Očekáváte, že Česko k euru přistoupí?

Ano, protože jednou, ať už za rok, dva či za deset, se prostě zvolí nějaká politická reprezentace, která tam bude chtít stůj co stůj. Takže tam vstoupí a potom už nebude možno vystoupit. Nechci říct, aby to nevyznělo pejorativně, že je to nějaká „past na myši“, ale i kdyby se naše přibližování k euru pohybovalo nějakým Brownovým pohybem, tak tam jednou prostě „spadneme“ a pak už z logiky bude otázka výstupu mimo jakékoli úvahy. Takže jednou tam Česká republika stejně skončí.