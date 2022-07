Inflace v Česku dosáhla v červnu 17,2 procenta. Vzrostla podvanácté za sebou

ČTK

Spotřebitelské ceny v Česku v červnu meziročně stouply o 17,2 procenta. V květnu to bylo o 16 procent, růst tak zrychlil již podvanácté za sebou. Nejvíce k tomu přispělo zdražování potravin. Inflace je nadále nejvyšší do prosince 1993. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledek mírně překonal očekávání analytiků, kteří předpovídali inflaci 17 procent.

Mladá žena drží v dlaních hromádku mincí, ilustrační foto. | Foto: ČTK