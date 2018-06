Inflace začíná nabírat na síle, hlavně kvůli cenám bydlení, benzínu a potravin

Zdražování bylo v květnu o půl procentního bodu rychlejší, než očekával trh i Česká národní banka (ČNB). Inflaci ve výši 2,2 procenta zavinily zejména rostoucí ceny pohonných hmot, potravin a nákladů na bydlení.

Mezi dubnem a květnem vzrostly ceny o nezanedbatelného půl procenta. Míra inflace tak byla o tři desetiny procentního bodu vyšší, než ČNB očekávala. Podle analytiků se tak přiblížilo další zvýšení hlavních úrokových sazeb.

„K růstu květnové inflace přispěly nejvíce ceny potravin a bydlení. Vzrostly také ceny pohonných hmot. Natural stál v květnu 32 korun, nafta 31,30 korun. U obou se jedná o nejvyšší hodnoty od prázdnin 2015,“ komentoval cenový vývoj Jiří Trexler z oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu.

Z potravin se nejvíce činily zelenina, ovoce či máslo. Výrazně rychleji než zboží však rostly ceny služeb. „Právě ve vyšším růstu cen služeb se odráží silná poptávka domácností,“ vysvětlil analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Ekonomové předpokládají, že inflace se bude kolem hranice dvou procent držet až do konce roku. „To, co v inflaci zatím příliš vidět není, jsou rychle rostoucí mzdy,“ upozornil analytik ČSOB Petr Dufek. Hlavním inflačním faktorem tak podle něj zůstává zdražující bydlení a energie. Ty by mohlo ještě umocnit oslabení koruny vůči dolaru a zdražení ropy na světových trzích.

Ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti Cyrrus očekává, že ČNB letos přistoupí ke zvyšování úrokových sazeb ještě dvakrát. „To první přijde na řadu nejpravděpodobněji na srpnovém zasedání, po dnešních datech však rostou dále i šance na už červnové zvýšení sazeb,“ upřesnil Kovanda. Česká měna po oznámení dnešních dat posílila vůči euru o patnáct haléřů.