Při přechodu na euro se totiž dlouhodobě mluví o tom, že obchodníci rádi zaokrouhlují ceny směrem nahoru a zboží proto mírně zdražuje. „Faktem ale je, že seriózní analýzy toto tvrzení neprokazují. Spíš docházejí k závěru, že to nějaké výrazné zdražování neznamená,“ řekl hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček.

Navíc placení eurem podle něj bude i pro Čechy pohodlnější, jeho kurz dobře znají z cest třeba do Španělska nebo Itálie. Se zdražením ale budou muset počítat. „Velice těžko však půjde oddělit, za co může ona obří inflace, a za co právě přechod na jinou měnu,“ poznamenal Křeček.

Chorvatsko na tom ohledně inflace skutečně není o mnoho lépe než Česko. Podle údajů Statistického úřadu EU (Eurostat) dosáhla v říjnu inflace v Chorvatsku 12,7 procenta, tu českou evropští statistici vyčíslili na 15,5 procenta, přičemž průměr zemí EU činil 11,5 procenta.

Kuny nahradí eura

Chorvaté i zahraniční turisté si na změnu již postupně zvykají. Od 5. září mají obchody povinnost zveřejňovat ceny nejen jako dosud v kunách, ale také nově i v eurech. Tyto informace budou muset zákazníkům dávat až do konce příštího roku. Podle ředitele zastoupení Chorvatského turistického sdružení v Praze Miodraga Mlačiće úřady nepředpokládají že by přechod na euro měl způsobit nějaké potíže. „V tuto chvíli je těžké říci, co přesně se bude dít, ale chorvatská vláda a inspekce budou celý proces kontrolovat,“ uvedl Mlačić.

Pokud českým turistům z minula zůstaly v peněženkách chorvatské kuny, mohou si je v chorvatských bankách nechat vyměnit na eura ještě po celý příští rok. „Nebo si nějaké na památku mohou nechat,“ poznamenal Mlačić.

Přestože se tedy okamžité nepříznivé důsledky chorvatského přechodu na euro neočekávají, do budoucna by tato změna přesto cestovatelské plány českých turistů zkomplikovat mohla. Chorvatsko se totiž od ledna příštího roku rovněž stane součástí schengenského prostoru, a proto do něj půjde bez omezení cestovat z celé Evropské unie. To by podle Křečka ze státu u Jaderského moře pro řadu obyvatel EU učinit ještě atraktivnější destinaci než dosud.

Turisté v ChorvatskuZdroj: Profimedia

Zatímco tedy dosud na mnohých chorvatských plážích hráli co do počtu návštěvníků prim Češi, může sem nyní na dovolenou mířit více turistů z bohatších zemí Unie. „Pokud ale stoupne poptávka po službách tamních hotelů, kempů a restaurací, může to zvýšit místní cenovou hladinu,“ poznamenal Křeček. „Pokud by tedy Češi měli přeplácet turisty z jiných zemí, tak to pro ně samozřejmě bude nepříjemné,“ dodal.