Jen za poslední půlrok vzrostla cena nových aut průměrně o třiadvacet tisíc korun. Ceny letí vzhůru především u vozů se základní výbavou. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti EY.

Na zdražení mají zásadní vliv nejistota na trzích kvůli ruské agresi na Ukrajině, komplikace v přepravě zboží mezi Evropou a Asií a v neposlední řadě energetická krize a drahé díly a suroviny. „Ceny prakticky všech vstupů za poslední rok vrostly o desítky procent i celé násobky. To se samozřejmě projevuje v konečné ceně,“ vysvětlil mluvčí Sdružení automobilového průmyslu Vojtěch Severýn.

Škoda chce na nová auta dávat nárazníky vyrobené ze stejného starého dílu

Zatímco ještě na začátku letošního roku si mohli Češi model Škoda Fabia s nejslabším motorem a základní výbavou pořídit podle oficiálního ceníku od 339 900 korun, od poloviny září začíná fabie na 349 900 korunách. Podražily i další oblíbené modely. Hyundai i30 hatchback je dražší o 20 tisíc korun. Nyní se prodává od 379 900 korun. Naopak populární Škoda Karoq si cenovku od 638 900 korun drží od konce loňského roku.

Další zdražování ještě přijde

Zdražování ale s příchodem podzimu nekončí. Naopak. Do konce roku by mohli výrobci opět měnit ceníky. „Žijeme v turbulentní době a cokoliv předpokládat je velmi odvážné. Při porovnání cen se základním obdobím, které datujeme k dubnu roku 2018, získáme celkovou hodnotu navýšení o 23,9 procenta bez započtení inflace. Předpokládáme, že překročení hodnoty 25 procent nás čeká již v lednu 2023,“ sdělil vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor Petr Knap.

Volkswagen brzy skočí s Arteonem. Vystřídá ho elektromobil s podobnými tvary

Podobně vnímají situaci i další odborníci. I oni počítají s dalším zdražováním nových automobilů. Nicméně podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška by výraznější růst cen mohl zasáhnout opět dostupnější modely. „Tempo zdražení by mělo zůstat v jednociferných hodnotách. Avšak procentuálně větší zvýšení by se mohlo týkat levnějších modelů, na nichž mají automobilky nižší marže. Záležet bude na vzájemné konkurenci mezi automobilkami,“ myslí si Sobíšek.

Nedostatek nových vozů a jejich vysoké ceny ovlivňují také trh s ojetinami. Průměrná cena v meziročním srovnání stoupla o 50 tisíc korun. V červnu se však trend strmého zdražování zpomalil. „Ceny rostly v průměru o 1,7 procenta. Vzhledem k tomu, že inflace se dotýká stále většího počtu kupujících automobilů, je pravděpodobné, že se ceny ojetých automobilů stabilizují, nebo dokonce klesnou,“ dodal odborník na automobilový průmysl Matas Buzelis ze společnosti CarVertical.

Průměrné zdražení jednotlivých kategorií vozů se základní výbavou



MPV 5,1 %

SUV 3,2 %

Vyšší střední třída 2,7 %

Střední třída 7,5 %

Nižší střední třída 2,7 %

Malé vozy 3 %

Minivozy 4 %



Zdroj: Cenový index EY, červenec 2022