Informace pro předplatitele Deníku

Vážení předplatitelé, jak už jsme vás informovali, od začátku ledna 2018 jsme byli nuceni změnit distributora vašeho tištěného Deníku. Nepřistoupili jsme totiž na požadavek České pošty na zvýšení ceny za doručování novin. Nově doručuje předplacený Deník společnost Mediaservis ve spolupráci s PNS.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Změna distributora je velmi komplikovaná operace s řadou úskalí. Proto je také možné, že někteří z odběratelů Deníku dnes neobdrželi svůj list do schránky včas nebo dokonce vůbec. Mrzí nás to. Jako vydavatel listu děláme vše pro to, aby doručování Deníku fungovalo přesně a spolehlivě.

Do distribuce Deníku se dnes proto zapojili i mnozí zaměstnanci listu - redaktoři, obchodníci a další, aby pomohli doručit noviny vám, nejvěrnějším čtenářům.

Pokud přesto noviny do vašich rukou nedorazily, prosíme vás, abyste nás o výpadku informovali prostřednictvím e-mailu: reklamace@vlmedia.cz.

Do e-mailu pro rychlejší zpracování prosíme uveďte: vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, název deníku (např. Kladenský Deník).

Moc nám tím pomůžete při řešení této situace.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Váš tým Deníku