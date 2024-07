K posouzení do rukou prezidenta míří novela insolvenčního zákona, kterou schválil Senát. Norma byla na jedné straně zatracovaná věřiteli, její schválení naopak přivítaly organizace, které pomáhají lidem ze složitých dluhových situací.

„Novela je výsledkem dlouhého kompromisního jednání. Za mě jsem rád, že to takhle dopadlo. Novela spoustu věcí zpřísňuje za cenu toho, že se odstranila hranice třiceti procent a doba vymáhání pohledávek se zkrátila na tři roky,“ zhodnotil ředitel Institutu řešení a prevence předlužení Radek Hábl.

Tyto dvě změny Hábl považuje za jedny z nejdůležitějších, protože lidé se dříve dostanou z dluhové pasti, čemuž by mělo pomoci právě zkrácení doby oddlužení. „Odstranění podmínky třiceti procent a nahrazení individuální mírou znamená, že už nebudeme paušalizovat a říkat všem, že mají zaplatit 30 procent, ale soud bude na začátku stanovovat na základě zprávy insolvenčního správce, kolik by člověk měl vydělávat a kolik by tím pádem vzhledem k výši jeho dluhu měl celkem zaplatit,“ doplnil.

Dlužníci nebudou splácet, míní věřitelé

To se ovšem nelíbí věřitelům. Už dříve Česká asociace věřitelů varovala, že v takovém případě by návratnost splátek prudce poklesla. „Podle propočtů na pět až deset procent. Tento propad se citelně promítne do situace všech věřitelů, včetně těch nedobrovolných, jako jsou SVJ nebo bytová družstva,“ tvrdí asociace. Argumentuje rovněž tím, že nižší návratnost pohledávek se nedotkne jenom soukromých věřitelů, ale i státu, krajů nebo obcí, neboť právě jim patří polovina pohledávek.

S názorem, že novela oslabí postavení věřitelů, souhlasí i Vojtěch Hermann z advokátní kanceláře HSP & Partners. „Myslím si, že bude zcela běžné, zejména u těch výrazně předlužených lidí, že tam bude uspokojení klidně do jednoho procenta, přestože vynaloží veškerou snahu splnit povinnosti, které novela tam zavádí,“ poznamenal.

Dodal však, že nyní nelze dopad novely posuzovat, protože ještě neplatí. Hodně totiž bude záležet na kontrole insolvenčních soudů a správců, zda dlužníci stanovené podmínky plní. „Potom to bude moci být hodnoceno pozitivně, protože ve svém výsledku by to mohlo pomoci i věřitelům,“ doplnil Hermann.

Novela zákona sice říká, že délka oddlužení bude tři roky, nicméně technicky se prodlouží o další dva měsíce, kdy bude dlužník platit náklady za přezkum pohledávek insolvenčnímu správci. Navíc šest měsíců trvá, než se celý proces schválí a už během něj se dlužníkovi sráží dvě třetiny příjmů. „Takže ono se tady dělalo velké haló, jak je to tříleté, ale ve skutečnosti to je téměř čtyřleté,“ upřesnil Hábl.

Novela ovšem obsahuje řadu dalších změn. Například v současné době je možné do dalšího oddlužení vstoupit po deseti letech. Nově by se tato lhůta prodloužila na dvanáct let a navíc délka oddlužení bude v takovém případě trvat pět let.

Počet exekucí klesá

Exekutorská komora v současné době eviduje 3,7 milionu exekucí fyzických osob, přičemž počet lidí, kteří mají jednu a více exekucí, dosahuje 632 tisíc. V obou případech tento počet už několik let za sebou klesá. Před sedmi lety se s exekucí potýkalo 836 tisíc lidí. Na konci loňského roku průměrný počet exekucí na jednoho člověka dosahoval čísla 6,28, přičemž s více než deseti exekucemi se v Česku potýkalo přes 123 tisíc lidí.

„Do dluhů se častěji dostávají lidé, kteří jsou nízkopříjmoví a nemají možnost si příjem navýšit. Jsou to třeba starobní důchodci. Jsou to často samoživitelé, protože když máte platit nájem a jste na to sám, tak je to mnohem těžší, než když jste dva. Takže osamělé domácnosti jsou ty, které jsou zasaženy nejvíce a nejvíce ohroženy exekucí. Zase je potřeba si uvědomit, že v exekucích jsou prostě lidé, kteří ne že by nechtěli platit, ale prostě nemohou,“ dodal Hábl.