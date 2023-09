Burčáková sezona je v plném proudu. Odhalit falešný částečně zkvašený mošt z vinných hroznů pomáhá inspektorům speciální zařízení a metoda nukleární magnetické rezonance.

Odhalí falešný burčák i víno. Státní zemědělská a potravinářská inspekce využívá k analýzám vzorků unikátní laboratorní zařízení, které pracuje na principu nukleární magnetické rezonance | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Do magnetu při zdravotním vyšetření v nemocnici vjíždí celý člověk. Kvůli zobrazení tkání. Do přístroje pro odhalování falšovaných potravin v laboratoři jen vzorek z analyzovaného nápoje.

Tak zjednodušeně popisuje zásadní rozdíl mezi oběma zařízeními pracujícími na stejném principu vedoucí oddělení izotopových analýz Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně Kamil Kolář. Díky metodě nukleární magnetické rezonance a hmotnostnímu spektrometru tam zjišťují pravost burčáku.

Například její pomocí hledají, zda v něm není přidaná voda. Burčák ani víno nesmí obsahovat jinou vodu než tu obsaženou v hroznech. „Má jiné parametry než voda ve vodovodním řadu,“ říká Kolář.

Na pančování poukáže také obsah alkoholu. „Dokážeme poznat, nakolik byl burčák doslazený při kvašení moštu, což je povoleno pouze do určitého množství. Podstatou falšovaného burčáku je ředění vodou spolu s doslazováním cukrem,“ shrnuje odborník.

Obstojí před soudem

Unikátní přístroj za desítky milionů korun inspektorům slouží už téměř dvacet let. „Byl to přelom. Je také možné prokázat geografický původ burčáku či vína. A to tak, že analýza obstojí před soudem,“ zdůrazňuje mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Podle vinařského zákona se pod názvem burčák smí prodávat pouze produkt vyrobený z letošních tuzemských hroznů révy vinné. „V laboratoři jsme schopni prokázat, že byl nápoj vyroben ze zahraničních hroznů, třeba z Maďarska, Slovenska či Španělska,“ doplňuje vedoucí Kopřiva.

Rozbor vzorku trvá zhruba den. Předtím ale musí odebraný mošt přirozeným způsobem zcela dokvasit, což trvá i několik týdnů. „Poté nejprve vydestilujeme čistý etanol, jako když vyrábíte pálenku. Následuje měření v přístroji, analýza, vyhodnocení s pomocí databází,“ popisuje Kolář. Dodává, že procedura je podle něj zdlouhavější a náročnější než třeba analýza krve.

Aby výsledky kontroly burčáku či vín mohly být průkazné, inspektoři si vytvořili vlastní databázi. A každoročně vyrážejí přímo do vinic pro vzorky hroznů révy vinné. „V laboratoři z nich vyrábíme provozní víno, které slouží na porovnávání,“ zmiňuje Kolář.

Metoda rezonance umožňuje odhalit nejen falšování burčáku a vína, ale i džusů, medů, ovocných destilátů, rumů a dalších potravin.

Odhalí falešný burčák i víno. Státní zemědělská a potravinářská inspekce využívá k analýzám vzorků unikátní laboratorní zařízení, které pracuje na principu nukleární magnetické rezonanceZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Burčák se smí prodávat pouze v období od 1. srpna do 30. listopadu. Výsledky kontrol z aktuální sezony budou známy až na začátku příštího roku.

Loni Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli burčáků kontrolovala 209 prodejců a provozoven. K laboratorní analýze kontroloři odebrali 52 šarží nabízeného částečně zkvašeného hroznového moštu. Nevyhověly čtyři. Za klamání spotřebitelů hrozí správní řízení.