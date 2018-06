Inspekce životního prostředí udělila pokuty za 113 milionů. Nejvíce za odpad

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni rozdala pokuty za více než 113 milionů korun, pravomocných celkem uložila 2655. Ředitel inspekce Erik Geuss novinářům řekl, že je to o 16 milionů méně než v roce 2016. Podle něj to souvisí s trendem rostoucí disciplíny zejména u velkých podniků. Jednu z největších pokut, a to ve výši dva miliony korun, dostala Správa železniční dopravní cesty za nepovolené kácení.

Nejvíce pokut padlo za chybné nakládání s odpady, a to 897. Kromě pokut vybrala inspekce loni i poplatky ve výši 900 milionů korun. "Inspekce tak státu přinesla za rok přes jednu miliardu korun," řekl Geuss. ČTĚTE TAKÉ: V Česku se loni vytěžilo nejvíc dřeva v historii. Ze rekordem stojí kalamity Nejvyšší pokuty, po dvou milionech korun, dostaly tři velké společnosti. Za nepovolené kácení dostal pokutu podnik Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Nepovolené nebo neohlášené kácení se týkalo 1043 dřevin. "SŽDC zákon o ochraně přírody a krajiny dlouhodobě obchází, protože za nadřazený považuje zákon o dráze," řekl ředitel. Pokuta je již pravomocná a byla zaplacena. Stejně vysokou pokutu dostala firma Klio za vypouštění nedostatečně vyčištěných vod do Zličínského potoka. Dva miliony musí zaplatit také společnost Lagron, která nezalesnila deset hektarů holin po těžbě dřeva na Ústecku. Pokutu 1,9 milionu korun vyměřili inspektoři podnikateli Jiřímu Čížkovi kvůli nedostatečné péči o lesní pozemky na Bruntálsku a umožnil vnik holin o výměře osm hektarů. Problémem, se kterým se inspekce potýká, je nízký počet lidí, kteří mají zájem o práci inspektorů. Podle Geusse patří tyto pozice mezi jedny z nejhůře placených ve státní správě, přitom se od nich vyžaduje vysoké nasazení. Na jednoho inspektora připadá ročně 40 kontrol. ČTĚTE TAKÉ: Plastové šálky postupně skončí. Firmy se vracejí zpět ke sklu a porcelánu

Autor: ČTK