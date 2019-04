Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) nechce po pilotním projektu pokrytí sítí wifi zdarma v šesti stanicích metra dál tyto služby rozšiřovat. „Naopak hledáme způsob, jak ve stávajících stanicích tuto službu pronajmout někomu jinému,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski. Podle něj stojí provoz bezdrátového připojení zhruba deset milionů korun ročně.

DPP spustil wifi zdarma v šesti stanicích na podzim roku 2017. Bezplatné připojení nabízí Florenc (na trase B i C), Hlavní nádraží, Pražského povstání, Náměstí Republiky a Smíchovské nádraží. Cestující se zde mohou nejen připojit na internet, ale dozvědí se i informace o aktuálních dopravních omezeních v pražské veřejné dopravě.

Za 120 milionů

Pokrývání metra mobilním signálem začalo loni. Dopravní podnik zahájil letos přípravu další fáze, při které by mělo být pokryto celkem 20 stanic a úseků mezi nimi. Pilotní provoz běží zatím mezi Muzeem a Roztyly.

Všechny stanice včetně tunelů mají být pokryty mobilním signálem do roku 2022. Dozorčí rada DPP loni v dubnu schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun.