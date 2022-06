Extrémní sleva za jízdné končí. Studenti i důchodci si od dubna připlatí

"Do aplikace si QR kód získaný od ČSSZ jednoduše načtete, a pak ho už stačí pouze ukázat spolu s průkazem totožnosti řidiči nebo průvodčímu," uvedl Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis, který vyvinul technologické řešení pro uplatňování nové slevy.

Uživatelsky přívětivý systém

Kupka dodal, že část invalidů, kteří měli průkaz ZTP nebo ZTP/P slevu mohli čerpat už nyní, ale část lidí na ni nárok neměla. "Jsem rád, že se nám společnými silami daří plnit další důležitý slib. Tento krok pomůže řádově desítkám tisíc lidí. Zároveň celý systém děláme tak, aby byl pro všechny uživatelsky co nejpřívětivější," řekl.

Studenti a žáci do 26 let a senioři nad 65 let mají v současné době slevu 50 procent ve vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech i v městské hromadné dopravě zajíždějící za hranice města. Ve vlacích platí na jízdenky do druhé třídy. Dříve měli nárok na slevu 75 procent, vláda Petra Fialy (ODS) ji od dubna snížila o čtvrtinu.