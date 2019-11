Investice ČEZ do elektrárny Varna: Wagenknecht se obrátil na bulharské úřady

Český senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) se ve čtvrtek obrátil na bulharské státní zastupitelství kvůli investici energetické společnosti ČEZ do tamní černouhelné elektrárny Varna. Wagenknecht to dnes uvedl na dotaz ČTK. Ve stejné věci v červnu Piráti v Česku podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle nich stát, který je majoritním vlastníkem ČEZ, v souvislosti s investicí do elektrárny Varna přišel o několik miliard korun. ČEZ už dříve uvedl, že elektrárnu prodal transparentně a vybral nejvýhodnější nabídku.

Sídlo bulharské pobočky firmy ČEZ v Sofii | Foto: ČTK

"Mají asi 30 dnů, aby se vyjádřili, jestli bude nějaký další formální postup, nebo nebude," uvedl Wagenknecht. Připomněl, že Piráti podání případu k bulharským úřadům avizovali už dřív. "My jsme to udělali ve spolupráci s bulharským protikorupčním fondem. To, co bylo slíbeno v České republice, jsme dotáhli do konce," doplnil. Bulharský protikorupční fond podle něj pomohl s překladem a formálními záležitostmi, protože bulharský trestní řád se od českého trochu liší. ČEZ a Eurohold podaly žalobu na bulharský antimonopolní úřad Přečíst článek › ČEZ podle Pirátů koupil elektrárnu Varna v roce 2006 za 5,8 miliardy korun, dalších 2,8 miliardy korun vložila firma do elektrárny jako investici. Elektrárna pak do prodeje v roce 2016 vygenerovala kumulovanou ztrátu 1,2 miliardy korun, spočítali Piráti. ČEZ přitom při prodeji elektrárny v roce 2016 utržil 1,2 miliardy Kč, celková ztráta tak podle Pirátů činí zhruba 8,5 miliardy korun. Trestní oznámení podali, protože věc neřešil premiér Andrej Babiš (ANO), i když ho k tomu vyzvali. Šrot, nebo funkční zařízení? Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž v červnu sdělil, že firma v transparentním prodeji vybrala nejvýhodnější nabídky jak na prodej elektrárny Varna, tak i pro bulharské distribuční aktivity. Na majetek v Bulharsku je podle něj nutné se dívat jako na celek, protože aktiva v něm se přeskupovala. Prodejní ceny při započtení všech příjmů ČEZ během působení v Bulharsku podle Kříže ukazují, že působení v Bulharsku skončí mírným ziskem. Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek v červnu uvedl, že ČEZ se elektrárny zbavil jako šrotu, který není možné provozovat a generuje ztrátu. Následně však byla podle něj elektrárna upravena a po prodeji je opět v provozu a vytváří příjmy. Mluvčí ČEZ Kříž tehdy reagoval, že elektrárna v provozu není, pouze je schválena jako možný poskytovatel rezervy s občasnou výrobou. Uvedl také, že bulharské úřady žádost ČEZ o stejný druh provozování opakovaně zamítly. Zisk skupiny ČEZ o polovinu vzrostl. Za devět měsíců dosáhl 13,6 miliardy Přečíst článek › ČEZ v roce 2016 elektrárnu prodal bulharské společnosti SIGDA OOD. Wagenknecht v červnu řekl, že elektrárnu Varna fakticky koupil bývalý ministr dopravy a jeho rodina a po několika měsících byla převedena jinému politikovi, který je z turecké části politického spektra a má prokazatelné vazby na Rusko. ČEZ na bulharský trh vstoupil v roce 2004, ale ze země se rozhodl odejít kvůli sporům s místními úřady, které se táhnou od února 2013. V roce 2016 zahájil ČEZ proti bulharské vládě mezinárodní arbitráž. Požaduje po ní stovky milionů eur, protože údajně nedokázala ochránit jeho investice v zemi. V současnosti jeho bulharská distribuční společnost dodává elektřinu více než třem milionům z celkem 7,1 milionu obyvatel Bulharska. Počátkem listopadu ČEZ i bulharská firma Eurohold podaly každý za sebe správní žalobu proti rozhodnutí bulharského antimonopolního úřadu, který v říjnu zablokoval prodej tamních aktiv ČEZ Euroholdu.

Autor: ČTK