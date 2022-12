„Trhy aktuálně nemůžeme označit za zdravé a to bude platit pravděpodobně i po většinu příštího roku. Namístě je nadále velká opatrnost. Nelze říci jedno aktivum nebo odvětví, kam by zaručeně měli lidé investovat. Rozhodně by však měli své peníze vkládat do aktiv, kterým rozumí,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Příliš se podle něj nyní nevyplatí reality, jako například nákup investičního bytu. Hypotéky jsou extrémně drahé, byty přitom příliš nezlevňují, někde dokonce zdražují. Mezi Čechy jsou vysoce oblíbené investice do cenných kovů, zejména pak zlata. Tomu by se v příštím roce mohlo dařit, dodal.

Analytik XTB Štěpán Hájek vidí jako aktiva, která mají větší šanci na zisk, státní a korporátní dluhopisy. Státní dluhopisy mají za sebou jeden z nejhorších roků ve své historii. Kvůli vysoké inflaci a rostoucím sazbám jejich ceny výrazně klesly. Na dluhopisech tedy není příliš prostoru pro pokles, a naopak lze kombinovat dividendový výnos s tím kapitálovým. „Jde tak o jednu z nejzajímavějších investičních myšlenek s relativně nízkým rizikem v horizontu dvou let,“ dodal. Zajímavě vypadá také zlato. Americký dolar by měl příští rok v reakci na pokles inflace spíše klesat, což podpoří zlato v růstu, odhadl.

Vhodnou investiční strategií pro rok 2023 by podle analytika Portu Marka Maliny bylo diverzifikované portfolio s mírně agresivní strategií složené především z globálních akciových trhů a v menší míře z dluhopisů nebo zlata. Domnívá se, že zejména druhá polovina příštího roku by mohla být ve znamení oživení akciových trhů. Větší optimismus na trzích by mohl znamenat nadprůměrnou výkonnost pro technologické a růstově orientované akcie. V průběhu roku by se mohlo nadále dařit energetickému sektoru, který těží z drahých komodit, podotkl.

Obrana, zdravotnictví či telekomunikace

Své místo v portfoliích investorů by si měly najít i dluhopisy, uvedl. Kvalitní dluhopisy nabízejí roční výnos kolem 3,5 procenta při relativně nízkém riziku. Po slabém roce 2022 by rok 2023 mohl být lepší i pro některé drahé kovy, jako je zlato a stříbro, poznamenal.

Makléř Wood & Company Vladimír Vávra by, co se sektorů týče, minimálně v úvodu roku doporučil vyhnout se cyklickým odvětvím a setrval by u defenzivních sektorů jako například farmacie, zdravotní péče či zboží každodenní spotřeby. Bezpečným přístavem by i nadále mohly být akcie v obranném sektoru, a to nehledě na vývoj geopolitické situace. Příležitosti by hledal také v evropském telekomunikačním sektoru.

Vávra vidí jako pozitivní akcie producentů mědi. „S rozvojem elektromobility, obnovitelných zdrojů a potřebě investic do modernizace přenosových sítí budeme svědky mohutného nárůstu poptávky po této komoditě,“ dodal.

Samostatnou kapitolou jsou podle Lajska alternativní investice. Zájem o tyto investice výrazně roste s obavami o inflaci. Jde například o známky, víno, whisky, umění, veterány nebo třeba kabelky. Z pohledu do historie možná překvapivě právě tato aktiva (známky, víno) nejlépe porážejí inflaci, uzavřel.