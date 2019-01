Investice roku v Brně: dětský ateliér, začátek oprav Moravského náměstí

/INFOGRAFIKA/ Vzít svému dítěti do batohu inline brusle a jít s ním na novou dráhu v brněnské Bystrci. Odpoledne přejet do centra Brna a vyrazit do nového ateliéru. Třeba takovou možnost budou mít lidé v Brně. V městských částech i letos chystají investice, které mají lidem zlepšit život. Brněnský deník Rovnost přináší přehled největších letošních akcí.

Letní nadhledová perspektiva nové podoby Moravského náměstí v Brně. | Foto: Vizualizace Moare: Tomáš Mokrý, Štěpán Mosler

ATELIÉR PRO DĚTI. Nové sportovně-kulturní centrum chtějí postavit v Pivovarské ulici v Brně-středu. „Chystáme ateliér i místo pro další volnočasové aktivity pro děti z celého Brna. Bude tam i dětské hřiště, malá tělocvična a společenské prostory třeba pro matky,“ uvedl starosta městské části Vojtěch Mencl. Je to investice za asi osmdesát milionů korun. MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ. Nové podoby Moravského náměstí se lidé letos ještě nedočkají, ale zástupci městské části připraví projekt. „Když bude vše podle plánu, začnou dělníci letos i stavět,“ uvedl Mencl. Za úpravy zaplatí pětatřicet milionů korun. Rudoarmějec na Moravském náměstí? S podobou je možné pracovat, říká architekt Přečíst článek › HOROLEZECKÁ STĚNA. Nové hřiště včetně třeba horolezecké stěny, inline dráhy i místa pro míčové sporty postaví v bystrcké Říčanské ulici. Sportoviště bude stát asi čtyřicet milionů korun. „Bude to v dosahu i obyvatel Žebětína. Lidé si zasportují na asi osmi tisících metrech čtverečních,“ uvedl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Kromě místa na sport tam bude i devadesát nových stromů a lavičky. BYTOVÁ JÁDRA. Lepšího bydlení se letos dočkají lidé v Bystrci. Dělníci opraví bytová jádra. „Bytový fond je starý už čtyřicet let. Nemůžeme jen vybírat nájem, ale musíme lidem nabídnout i kvalitní bydlení,“ popsal starosta městské části Tomáš Kratochvíl. Rekonstrukce budou stát šedesát milionů korun. Další investice v Brně:



- V soběšickém kulturním domě opraví elektroinstalaci v sálu.

- Dělníci opraví vnitroblok u domů v ulici Marie Kudeříkové v Židenicích.

- Bytová jádra v pěti domech za asi třicet milionů korun opraví v Žabovřeskách.

- Na Základní škole Vedlejší v Bohunicích postaví nové učebny a výtah.

- V objektu líšeňské polikliniky Horníkova opraví vestibul. UPRAVÍ PARK. Nové lavičky, chodníčky i úpravu zeleně plánují v parku Marie Restituty v Husovicích v městské části Brno-sever. NOVÉ BYDLENÍ. Dvacet nových bytů lidem postaví ve Štefánikově ulici v Králově Poli. „Máme již stavební povolení a letos začneme stavět. Dům bude mít čtyři patra. Vzniknou tam byty pro vozíčkáře i místo pro obchody,“ uvedla starostka městské části Karin Karasová. Je to investice za asi padesát milionů korun. DĚTI V NOVÉM. Žáci v několika školách v Líšni se dočkají opravených budov. Dělníci opraví školky Trnova a Michalova. Dvě stě milionů korun bude stát rekonstrukce Základní školy Horníkova. „Stavbaři ji kompletně zateplí, opraví střechu, rozvody i vzduchotechniku,“ vysvětlil líšeňský starosta Břetislav Štefan. Tři králové procházejí Brnem. Kašpar Severa vybral pro sbírku skoro půl milionu Přečíst článek › NOVÝ BAZÉN. V havarijním stavu je bazén ve škole v Arménské ulici v brněnských Bohunicích. Dělníci ho proto kompletně vybourají a za osmnáct milionů korun vybudují nový.

Autor: Ondřej Kaloud