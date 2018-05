Investiční pobídky? Podporujme přirozená centra, ne venkov, žádají podnikatelé

Hospodářská komora se dostala do sporu s ministerstvem průmyslu o tom, jak mají vypadat investiční pobídky. Podle ní by jejich smyslem nemělo být vyrovnávat rozdíly mezi bohatými a chudými regiony. Místo toho by měly podporovat vývoj a výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Ministerští úředníci však o žádné revoluci nechtějí slyšet.

Hospodářská komora označila stávající formu podpory pro podnikatele za překonanou. Vadí jí to, že není zaměřena na tuzemské podnikatele a snaží se uměle přivést výrobu do periferních, venkovských oblastí. Navrhla proto rozdělit investiční pobídky na dva typy podle cíle, který mají sledovat.

První typ investiční pobídky by podporoval inovace s co nejvyšší přidanou hodnotou bez ohledu na místo. Podpora tohoto typu by tak zřejmě směřovala hlavně do univerzitních měst, zpravidla krajských metropolí, které by tak mohly účinněji konkurovat Paříži, Frankfurtu nad Mohanem, Varšavě a podobným městům, která přitahují mezinárodní investice.

Až druhý typ investiční pobídky by pak sloužil jako kompenzační nástroj, který by vyrovnával mimořádné lokální problémy. Podle komory totiž není možné jedním nástrojem naplnit oba dva cíle najednou. To potvrdila také březnová zpráva Evropské komise o výzkumu a vývoji, podle které budou špičkoví zaměstnanci raději pracovat s vědeckými aparáty v univerzitním centru než dojíždět na venkov na účelově vytvořené pracoviště.

Argumenty však ministerstvo průmyslu nepřesvědčily. Novela investičního zákona tak stále předpokládá, že zahraniční investory budou lákat odlehlé lokality Ostravska a Ústecka.

Komora se ale nevzdává a požaduje, aby sami čeští podnikatelé měli vliv na to, komu a jak je podpora poskytnuta. „Podnikatelé bezprostředněji vnímají aktuální výzvy trhu než byť i kvalifikovaní státní úředníci nebo politická reprezentace. Zapojení Hospodářské komory do procesu poskytování pobídek by mohlo přispět k jejich racionalitě,“ vysvětlili viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Dodal, že poskytování podpory zahraničním investorům v současné podobě bývá nespravedlivé.