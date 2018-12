Česká skupina DRFG získala 12 nákupních parků, mimo jiné na pražském Černém Mostě, v Českých Budějovicích nebo Plzni. Jejich hlavními nájemci jsou řetězce Albert, Penny a Billa. Obchodní areály koupila od investiční skupiny Hunter za 1,25 miliardy korun. Obchod byl financován převzetím stávajícího úvěru od ČSOB.

Jeden z nakoupených parků v Českých Budějovicích. | Foto: Archiv DRGF

Rozloha nově pořízeného portfolia činí necelých 36 tisíc metrů čtverečních. Ty se většinou nachází ve větších městech po celé republice. Od hlavního města přes České Budějovice, Beroun nebo například Plzeň. "Tímto krokem se dostáváme na 150 tisíc metrů čtverečních pod správou a 15 tisíc metrů čtverečních ve výstavbě," vypočítává obchodní ředitel DRFG Real Estate Josef Musil.

V současnosti je celková obsazenost nemovitostí v portfoliu DRFG 97 procent. Zbývající průměrná délka nájmu koupeného portfolia činí zhruba šest let. "Tato transakce typem i velikostí zapadá do naší investiční strategie a jsme rádi, že můžeme diverzifikovat do segmentu potravinářů," dodává Musil.

Síť lékáren

Reality představují největší část aktivit skupiny DRFG, jejímž většinovým akcionářem je podnikatel David Rusňák. Letos v létě DRFG koupila dva obchodní parky, jeden v Českém Těšíně a druhý v Trutnově. Cena transakce byla téměř miliarda korun.

Dceřiná společnost DRFG Medical buduje síť lékáren. Celková hodnota nemovitostního portfolia DRFG přesahuje podle údajů na webu skupiny 5,6 miliardy korun.