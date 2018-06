Investor chce u dálnice na Ostravsku vybudovat luxusní kasino pro movité

Luxusní kasino pro vybranou klientelu, a to hned vedle dálnice D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. S takovou představou přišel investor, jemuž patří plocha pro plánovanou investici u sjezdu z dálnice na Oprechtice, které jsou částí Paskova.

Tamní radnice vizi nového kasina neodmítá. Vedení města se pojede podívat do Popůvek u Brna, kde společnost Lado Invest City už provozuje obdobné zařízení.

„Na základě zkušeností, které tam má místní zastupitelstvo, se s nimi chceme pobavit, jestli jim to nepřináší zvýšenou kriminalitu a jiné negativní jevy. Pak teprve zastupitelstvo rozhodne, jestli bude kasino tolerovat v katastru Paskova,“ podotkl starosta Paskova Petr Baďura.

MĚSTO MÁ VYHLÁŠKU, KTERÁ BRÁNÍ HAZARDU

V Paskově mají od loňského prosince vyhlášku o omezení hazardu, která se ale dotýká jen zastavěných částí města. Investor plánuje vybudovat kasino mimo tato území na pozemcích v areálu bývalého zahradnictví, které už mu patří. Odkoupil je od soukromých vlastníků.

„Jedná se o to, jestli bychom nechtěli do budoucna zákaz hazardu rozšířit na celý katastr. Nevidím k tomu ale důvod. Lokalita, kterou oni koupili, je u dálnice. Podle jejich vyjádření nebude vlastně ani příchod pro pěší,“ řekl starosta s tím, že kasino by podle slov investora mělo být určeno hlavně pro movitou klientelu a mělo by nabízet především „živé“ hry jako ruletu, blackjack nebo poker.

Město už o záměru investora informovalo obyvatele prostřednictvím zpravodaje i sociálních sítí. Například na facebookovém profilu města sklidil záměr značnou kritiku.

„Všude zakazují herny a tady otevřou kasino. Ať tu pak není víc krádeží a stahování feťáků a jiných existencí,“ zněla jedna z výtek.

Zástupci investorské společnosti debatovali s lidmi také na posledním jednání zastupitelstva. Podle starosty by měli zastupitelé rozhodnout ještě před komunálními volbami.

„Pokud by provoz fungoval, mělo by to podstatný vliv na příjmovou část rozpočtu města,“ doplnil starosta, který ale přesnou částku nekomentoval.

Suma, která by směřovala do městské kasy v případě spuštění provozu kasina, by ale měla činit ročně minimálně pět milionů korun. Čtyřtisícové město hospodaří s ročním rozpočtem přes sto milionů korun.