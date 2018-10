Istanbul otevřel nové letiště. Pyšný je i Ergodan, má být největší na světě

/VIDEO/ Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otevřel v pondělí u příležitosti 95. výročí založení moderního Turecka nové mezinárodní letiště v Istanbulu IGA. V roce 2021 by mělo mít roční kapacitu 90 milionů pasažérů a po plánovaném rozšíření by se mělo dostat až na 200 milionů cestujících.

To by byla téměř dvojnásobná kapacita v současnosti nejrušnějšího letiště na světě, americké Atlanty. Od projektu za 12 miliard dolarů (273 miliard korun) si Erdogan, který je jeho největším zastáncem, slibuje, že se stane celosvětovým tranzitním centrem mezi Afrikou, Asii a Evropou.

Očekává se, že nové letiště, které leží na severu Istanbulu 35 kilometrů od centra a rozprostírá na ploše 76,5 milionu čtverečních metrů, dosáhne do roku 2021 kapacity 90 milionů cestujících, do roku 2023 to již bude 150 milionů cestujících a 200 milionů cestujících by mělo být schopné pojmout o dsalších pět let později.

Nahradí současné letiště

Dnešní otevření však bylo pouze symbolické. První let se uskuteční ve středu do Ankary. Provoz však bude prozatím omezený na vnitrostátní lety.

Současné istanbulské Atatürkovo mezinárodní letiště bude pokračovat v normálním provozu až do konce roku, než jeho náhrada, která převezme i jeho mezinárodní kód IST, začne zvyšovat svou kapacitu.

Slavnostní otevření letiště v Istanbulu

I po přesunu provozu na nové letiště by mělo Atatürkovo letiště fungovat do roku 2021, kdy vyprší současný pronájem, fungovat alespoň pro soukromé lety. Očekává se, že další a menší istanbulské letiště Sabiha Gokcen bude v dohledné době fungovat i nadále.

Základní kámen megalomanského projektu byl položen v červnu 2014, přičemž výstavba začala o necelý rok později – v květnu 2015. První vzletová a přistávací dráha, jež je 3,75 kilometrů dlouhá a 60 metrů široká, byla dokončena letos v únoru. O čtyři měsíce později na ní přistál první stroj, letoun s tureckým prezidentem Erdoganem.