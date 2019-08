„Jejich mediánový výdělek (tedy střední mzda, kdy polovina zaměstnanců bere stejně nebo více – pozn. red.) dosáhl loni 52 498 korun,“ uvedla Markéta Pištorová z Českého statistického úřadu. To je podle ní téměř dvojnásobek mediánu všech zaměstnanců v Česku.

Rekordní banky

Nejvíce si přitom vydělali specialisté v oblasti bezpečnosti dat, u nichž mediány mezd atakovaly hranici 59 tisíc. „Pokud bychom se zaměřili na odvětví ekonomické činnosti, nejvíce si vydělají ICT odborníci v peněžnictví a pojišťovnictví, ať už se jedná o specialisty, nebo techniky. Medián mezd ICT specialistů byl v této oblasti 65 tisíc korun,“ dodala Pištorová.

Pokud ovšem programátoři a podobní odborníci mají dostatek zkušeností, jejich mzdy se – zvláště v Praze nebo Jihomoravském kraji, kde se IT firmy koncentrují – mohou vyšplhat daleko výše. Pracovní portály totiž evidují desetitisíce nabídek na místa v IT. Situace se zhoršuje, podle odhadů do konce roku bude chybět na trhu práce třicet tisíc odborníků.

„Tolik nabídek jako v posledních dvou letech jsem na LinkedIn ještě nikdy neměl,“ konstatuje programátor Tomáš, který pracuje v pražské pobočce nadnárodní firmy.

Zaměstnavatelé tak mnohdy musejí přeplácet, aby vůbec zkušené zaměstnance získali. „U seniorních programátorů je standardem příjem kolem sta tisíc,“ říká Barbora Wachtlová, provozní ředitelka Green Fox Academy.

„Ač se často mluví o tom, že platy v IT dosáhly svého vrcholu, lze očekávat i nadále jejich růst. Potřeba odborníků v tomto sektoru strmě roste, ale jejich počet nikoliv,“ dodává poněkud pesimisticky.

Dovolená na Bali

A IT odborníci neváhají situace využít. „Dotazy typu, zda máme vilu na Bali pro případnou rekreaci, nejsou výjimkou. Stejně tak, zda proplácíme dovolenou, pokud má dotyčný živnost,“ říká Dominika Valovičová z internetového obchodu Rohlík.cz.

Situaci ještě zhoršuje nízký počet vhodných absolventů škol. „Vzhledem k tomu, že na vysokých školách nyní studují a absolvují početně slabší ročníky, tak i přes mírně rostoucí procentuální zastoupení celkový počet studentů a absolventů ICT oborů klesá,“ říká Jan Cieslar z Českého statistického úřadu.

Konkrétně v roce 2018 studovalo ICT obory na vysokých školách a univerzitách přes dvacet tisíc studentů, což je o 5,7 tisíce méně než v roce 2011. Počet absolventů poklesl za posledních pět let o více než tisícovku.