Itálie je proti volnému obchodu. Chce potopit smlouvu CETA mezi EU a Kanadou

Smlouva CETA o volném obchodu mezi EU a Kanadou je v ohrožení. Její ratifikaci chce potopit nová populistická vláda v Itálii. Italský ministr zemědělství Gian Marco Centinaio prohlásil, že by ji jeho země schválit neměla. Smlouvu již dříve schválily instituce EU, projít ještě musí ratifikací v některých členských zemích.

V rozhovoru pro italský list La Stampa ministr Centinaio prohlásil, že italská vláda nedoporučuje parlamentu, aby smlouvu schválil, dokud jeho země nebude mít záruku na vývoz potravin.

„Nebudeme ratifikovat smlouvu o volném obchodu s Kanadou, protože nedostatečně chrání naše výrobky s chráněným označením původu (PDO) a výrobky s chráněným zeměpisným označením (PGI),“ řekl novinám. Podle něj o smlouvě pochybují i jeho kolegové v Evropě.

CETA tak měla potenciál oponovat obchodní válce amerického prezidenta Donalda Trumpa, v rámci které Trump již dříve zavedl cla na dovoz hliníku a oceli do USA a dnes zavedl tarify na čínské zboží.

Evropská komise uvedla, že spolupracuje se všemi členskými zeměmi, aby byla smlouva vzájemně výhodná, píše agentura Reuters. Dosud ji ratifikovaly Česko, Estonsko, Dánsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Malta, Rakousko a Španělsko.

Kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freeland však věří, že smlouva vzejde v platnost. „Jsem si jista, že bude nakonec ratifikována. Důležité je, že vzešla jako významná síla obsahující důležité ekonomické záležitosti,“ prohlásila ve Washingtonu.

Itálie vyváží nejvíce potravin s označením PDO a PGI ze zemí osmadvacítky. Jsou mezi nimi například sýr parmazán s názvem Parmigiano Reggiano a parmská šunka Prosciutto di Parma. Pod smlouvou CETA by italský vývoz čítal celkem 292 výrobků, přes 40 z nich by neslo tato označení, uvádí Reuters.

Asociace italských zemědělců Coldiretti uvedla, že CETA je pro Itálii „špatná a riskantní“. Podle ní export italských potravin loni dosáhl 41 miliard eur. Díky mezinárodnímu boji s paděláním značek by se mohl až ztrojnásobit.

Smlouva byla schválena EU loni v září. Ruší tak velká množství obchodních bariér mezi Kanada a zeměmi EU. Do Evropy se například bude vyvážet kanadské hovězí, do Kanady zase evropský sýr a vína.

Díky smlouvě by tak země EU měly ročně vydělat 12 miliard eur navíc, což představuje nárůst vzájemného obchodu o 20 procent. Kanadě by měla přinést ročně 12 miliard kanadských dolarů (9 miliard amerických dolarů).

Centinaio, z krajně pravicové Ligy, je blízkým spojencem premiéra Matteo Salvini, který nedávno složil novou vládu s populistickým Hnutím pěti hvězd (M5S). Salvini situaci zatím nekomentoval. Ve svém vládním programu M5S i Liga smlouvě oponují s tím, že „oslabuje práva občanů“.

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, též Komplexní hospodářská a obchodní dohoda) je první velkou obchodní smlouvu mezi EU a Kanadou od roku 2011.

Ambiciózní CETA - CETA upravuje podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv. Má charakter takzvané smíšené smlouvy, kterou kromě zástupců EU musí podepsat a ratifikovat všech 28 členských států unie.



- Jde o nejambicióznější obchodní dohodu Kanady a je to také nejrozsáhlejší dohoda, jakou EU uzavřela v oblasti služeb a investic.



- Její aplikace by měla pro evropskou ekonomiku znamenat nárůst obchodní výměny až o 12 miliard eur (přes 307 miliard Kč) ročně, podpořit hospodářský růst a pomoci vytvářet nová pracovní místa.



- Dohoda by měla odstranit většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchod mezi osmadvacítkou a Kanadou, a vytvořit velký trh pro služby, zboží a investice. Firmám by to mělo přinést nižší náklady a úspory, spotřebitelům pak nižší ceny.



- Z velké části se otevře trh se zemědělskými komoditami a Kanada mimo jiné uzná například některé evropské standardy pro automobily, což by mělo zjednodušit export aut. Odstraňovány mají být i další takzvané technické překážky obchodu, třeba přijímáním shodných standardů a podobně.



- Obě strany budou vzájemně uznávat testy a certifikáty na nejrůznější zboží od elektroniky až po hračky, stejně jako profesní kvalifikace. Snazší přístup na pracovní trh budou mít například architekti či inženýři



- CETA má dále vytvořit rovnější podmínky v oblasti práv duševního vlastnictví a zlepšit ochranu poskytovanou farmaceutickým výrobkům z EU.



- Aby CETA vstoupila v platnost, musí ji ratifikovat i Česká republika, která toto podmínila zrušením vízové povinnosti pro české občany. Kanada vízovou povinnost zrušila 14. listopadu 2013. Ze stejných důvodů Ottawa nedávno oznámila, že od 1. prosince 2017 zruší tuto povinnost i Rumunům a Bulharům.



- Vlnu odporu vyvolala smlouva v Německu, kde proti ní loni v září demonstrovaly desítky tisíc lidí. Kriticky se ke smlouvě stavěla i část německé vládní sociální demokracie (SPD). V polovině září ale uzavření dokumentu nakonec podpořila. Německý ústavní soud v říjnu stížnosti proti této dohodě zamítl, zároveň ale stanovil několik podmínek jejího schválení.