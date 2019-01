Zákazníci v Itálii si od letošního 1. ledna už v obchodech nekoupí vatové tyčinky na čištění uší, které jsou vyrobené z plastu. V platnost totiž vstoupil nový zákon, podle něhož musejí být tyčinky zhotoveny jen z biologicky odbouratelných materiálů. Itálie je tak první zemí v EU, která v rámci boje s plastovým odpadem toto nařízení zavedla, napsala agentura APA.

Vatové tyčinky do uší vyrobené z plastu | Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Roman Märzinger / CHROMORANGE

Boj s plastovým odpadem se vede i na úrovni celé Evropské unie. V rámci snah o omezení tohoto odpadu se koncem loňského roku dostala do poslední fáze vyjednávání směrnice, která by od roku 2021 zavedla zákaz plastových výrobků na jedno použití, jako jsou brčka, příbory, talíře či obaly na potraviny, ale i zmiňované tyčinky do uší.

Itálie v tomto ohledu unii předběhla a zákaz začala částečně uplatňovat už letos. Tyčinky do uší na italském trhu musí nyní být ze dřeva nebo jiných přírodních materiálů tak, aby byly kompostovatelné. Už od začátku loňského roku smějí být v obchodech používány výhradně recyklovatelné plastové sáčky na ovoce zeleninu, maso a ryby. Zákaz prodeje plastového nádobí a dalších jednorázových produktů má přijít za rok.

Italské pláže zaplavuje plast

Itálie jako přímořský stát má na rychlejším odstraňování plastových odpadů velký zájem, protože odpady zamořují i místní pobřeží. Sdružení na ochranu životního prostředí Legambiente uvádí, že tyčinky do uší tvoří až devět procent odpadu sesbíraného na plážích.